Коломойский отсудил у ПриватБанка десятки миллионов гривен

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск "Никопольского завода ферросплавов" к ПриватБанку и решил взыскать с него 21,85 млн гривен.

Соответствующие средства НЗФ уплатил Национальному банку Украины в рамках частичного погашения задолженности ПриватБанка по рефинансированию. Об этом сообщает finbalance.

Владельцем контрольного пакета акций "Никопольского завода ферросплавов" является миллиардер Игорь Коломойский.

В частност, НЗФ передавал в залог для Нацбанка тепловозы и полувагоны стоимостью 40 млн гривен.

Соответствующее обременение сняли после выплаты поручителем для кредитора 21,85 млн гривен, как это было предусмотрено мировым соглашением.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Коломойского и связанных с ним 32 компаний о взыскании около 10 млрд гривен по кредитам рефинансирования 2008-2015 годов.

При этом суды уже приняли 21 решение в пользу регулятора об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на 1,2 млрд гривен.

Владельцем контрольного пакета акций "Никопольского завода ферросплавов" является миллиардер Игорь Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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