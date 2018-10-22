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Когда Украина получит деньги от МВФ: появился прогноз влиятельного агентства

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что Украина получит новый транш от Международного валютного фонда до конца 2018 года в рамках новой программы сотрудничества.

По мнению S&P, несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы с Международным валютным фондом с марта 2017 года, новая программа будет принята до конца 2018 года, передает сообщение агентство УНИАН.

Агентство также подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом. S&P отмечает, что такой прогноз отражает ожидания агентства, что действующая программа с МВФ будут досрочно прекращена, а вместо нее будет реализована новая программа, срок действия которой составит 14 месяцев.

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"Мы считаем, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, срок погашения которых наступает в следующем году, и одновременно проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении S&P.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября МВФ согласовал с Украиной новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF).

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Место
Украина
Объекты
УкраинаМВФ
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Русский Солдат
Русский Солдат
Конечно надо дать, иначе эта страна пойдет в разнос, да еще перед самыми выборами. Хохлы и так уже злы на свое бандерложье правительство, которое не устает их взбадривать новыми тарифами. Неизвестно, кто там может к власти прийти. А ну как вменяемые люди, что тогда. Весь майдан коту под хвост?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
историческое решение
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Захаров Дмитрий, Мощное!!
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Знову запануют нерабы! Неплохо бы новое свято придумать-день (рик) получения транша. С кастрюлями,вышиванками, гарно спивая щеневмерлу, свидомое быдло с портретами пассивного пидораста бандеры-попеля и хероев небесной сотни гарно движется к американскому посольству. Там,гидно на колинях,выгукивая слава украине,вручают послу казацку шаблю. После начинается свято с писнями и гопаками!
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