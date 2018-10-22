Когда Украина получит деньги от МВФ: появился прогноз влиятельного агентства

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что Украина получит новый транш от Международного валютного фонда до конца 2018 года в рамках новой программы сотрудничества.

По мнению S&P, несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы с Международным валютным фондом с марта 2017 года, новая программа будет принята до конца 2018 года, передает сообщение агентство УНИАН.

Агентство также подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом. S&P отмечает, что такой прогноз отражает ожидания агентства, что действующая программа с МВФ будут досрочно прекращена, а вместо нее будет реализована новая программа, срок действия которой составит 14 месяцев.

"Мы считаем, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, срок погашения которых наступает в следующем году, и одновременно проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении S&P.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября МВФ согласовал с Украиной новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF).