Как украинцам зарабатывать больше: все, что нужно знать

Средняя зарплата в Украине перешагнула отметку в 8 тыс. грн. Чтобы зарабатывать больше, рассказывают эксперты, придется искать дополнительный доход и развивать новые навыки. Современный рынок труда и новые технологии упростили процесс поиска: работодателя можно найти в интернете, а оплату получить сразу после выполнения задачи.

OBOZREVATEL разобрался, как украинцам зарабатывать больше и где искать дополнительный заработок.

Когда пора просить прибавку

Важно объективно оценивать себя, особенно на собеседовании, рассказывает HR-эксперт Александр Белоус. "Очень часто во время интервью у соискателей спрашивают, какая заработная плата его бы устроили или сколько он зарабатывал на прошлом месте работы. Если ты себя низко оцениваешь, то работодатель будет делать таким же образом", - рассказывает эксперт.

Практически в любой компании можно найти сотрудников, которые выполняют одну и ту же работу, но получают при этом разные зарплаты. Работодатель, уверен Белоус, никогда не заинтересован платить больше той суммы, за которую готов работать сотрудник. Но и раздувать свои "хотели" также эксперт не советует. Размер заработной платы должен основываться на профессиональных навыках и объемах поставленных задач.

"Не стесняйтесь торговаться и попросить больше. Потому что вряд ли будут пересматривать зарплату сразу после трудоустройства. Если уже согласились на эту зарплату, то ближайшее время никто повышать ее не станет", - считает HR.

"Не стесняйтесь торговаться и попросить больше. Потому что вряд ли будут пересматривать зарплату сразу после трудоустройства. Если уже согласились на эту зарплату, то ближайшее время никто повышать ее не станет", - считает HR.

Аргументом для более высокой зарплаты могут стать: образование, знание языков, наработанные контакты и т.д. Причем эксперты сходятся во мнении: после того, как уже трудоустроился, есть две возможности увеличить свой заработок. Первая – проявить себя на работе и сделать шаг по карьерой лестнице. Вторая – найти дополнительный заработок.

"Если вы относитесь к своей работе как заробитчанин - прийти, получить зарплату и уйти, конечно, на хороший результат рассчитывать не стоит. Работодатель ценит в первую очередь заинтересованность, систематичность, ответственность, работоспособность. Все эти качества возможно проявить только если вас действительно интересует ваша работа", - рассказывает корпоративный психолог одной из крупных компаний Марина Лисовец.

Если зарплату не пересматривали как минимум год, если увеличилась нагрузка, если вы работаете больше своих коллег, которые занимают аналогичные должности, - пора просить прибавку к зарплате, поясняют эксперты. Белоус уверен: инициатива о пересмотре заработка должна исходить от самого работника. Далеко не в каждой компании есть налаженная система индексации оплаты, поэтому очень часто возникают ситуации: новых зовут на рыночные зарплаты, а старые сотрудники, которые стесняются попросить прибавку, получают на 10-20% меньше.

Практически любой украинец может найти себе дополнительный заработок в случае, если на основной работе нет возможности зарабатывать больше, уверен учредитель центра Cashflow Алексей Половинкин. И работать можно как в рамках собственной профессии, так и в новом для себя сфере.

Как зарабатывать больше

Практически любая специальность позволяет дополнительно зарабатывать. Учителя могут давать частные уроки, медсестры ухаживать за пожилыми людьми и т.д. "Если специальность не позволяет подрабатывать, всегда можно найти сферу, в которой вы можете быть полезным. Это может быть что угодно, начиная от торговли онлайн и заканчивая преподаванием английского", - рассказывает Лисовец.

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Кроме того, на рынке труда появляются новые сферы занятости. К примеру, за три месяца можно овладеть азами SMM (продвижение продукта, бренда в социальных сетях) и в свободное от работы время наполнять группу своей компании в социальных сетях за дополнительную плату. Для этого необязательно записываться на специальные тренинги, достаточно просмотреть видео-уроки, активно заняться самообучением.

Многие крупные магазины и компании нанимают SMM-специалистов внештатно. Контент-план можно составить сразу на неделю вперед, а публикации запланировать заранее. Таким образом можно зарабатывать как минимум несколько тыс. грн в месяц, рассказывает руководитель SMM-отдела крупной компании Леся Гасич. Для примера, час "консультации" хорошего специалиста по продвижению в социальных сетях стоит около $100.

"Занимаясь SMM можно не просто подрабатывать, а полноценно зарабатывать. Даже больше, превратить это в основную работу. Здесь вы выбираете, что вам ближе по душе - от ведения страниц публичных людей, политиков, компаний, до вывода на рынок и поддержки небольших магазинов. Также, хорошим заработком являются консультации как собственников бизнеса, так и тех, кто хочет научиться SMM", - рассказывает Гасич.

Украинцы в крупных городах могут найти себе подработку на специальных площадках и сайтах объявлений. Для этого нужно всего лишь разместить информацию об услуге, которую вы можете предоставить (установить люстру, сделать массаж, научить правильно бегать, присмотреть за ребенком, убрать в квартире) и указать цену. Так, за 70 грн можно найти няню для кота или собаки, а за 700 грн можно нанять бригаду. Которая сделает генеральную уборку в квартире.

kabanchik.ua/

В среднем, по оценкам экспертов, зависимо от уровня квалификации дополнительно свой доход с помощью подработок можно увеличить на 20-30%. Алексей Половинкин также советуют обратить внимание на заработок в интернете. В сети можно, например, заниматься продажами. Еще один способ заработка – открыть свой видеоблог и размещать в нем рекламу.

Эксперты сходятся во мнении: размер дохода в первую очередь зависит от самого работника. Те, кто занят в низкооплачиваемой сфере, могут поменять специальность, а украинцы, которые работают в маленьких городах с низкими зарплатами, найти работу онлайн или же в ближайшем крупном городе.