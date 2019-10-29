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29 октября • обновлено в 11:07
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"Готовы делиться": Коболев рассказал, как Россия подкупает Европу газопроводом Путина

1.3т Читать материал на украинском

Российская Федерация предложила Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через газопровод "Северный поток-2".

"На трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины после 2019 года российская сторона поднимала вопрос предоставления разрешения для завершения строительства "Северного потока-2", – сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на Facebook.

По его словам, этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала.

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"Как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "Наш проект (то есть ПП2), не только чисто коммерческий, но и вполне про-европейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами", – заявил Коболев.

В связи с этим председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" отметил важность сохранения окна для привлечения европейских партнеров в капитал укранской газотранспортной системы.

"Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1: сохранение окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС – наш весомый аргумент против ПП2. Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций", – резюмировал Коболев.

Напомним, что сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Российская Федерация предлагала Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через газопровод "Северный поток-2"

Российская Федерация предлагала Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через газопровод "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Северный поток - 2
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Комментарии
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филипп филипыч
филипп филипыч
аххрессор дай транзиту!)))
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Mega Death
Mega Death
Покажите мне тех ид-иотов в Европе или России, которые захотят , чтоб из бизнес зависел от таких myдаков как Коболев или Продан в прошлом?)) Ук раинская колония утратила статус добросовестного транзитера ещё в 2009 году . России и Европе понадобилось всего 10лет, чтоб решить эту проблему))
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Кор Павел
Кор Павел
Запустят трубу, за это можно не волноваться
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