Князев пояснил Зеленскому, почему янтарную мафию не побороть

Глава Нацполиции Сергей Князев признал перед президентом Владимиром Зеленским, что военнослужащие Нацгвардии могут быть "в схеме" незаконной добычи янтаря.

Он признал, что для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря в Житомирской области усилий полиции недостаточно, передает "Лига.net" (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

Князев подчеркнул, что для противодействия необходимо внести изменения в Уголовный кодекс. Так Князев ответил на критику президента в адрес полиции, которая, по мнению главы государства, "прикрывала" криминальных авторитетов.

Князев рассказал, что в городе Сарны создано подразделение Нацгвардии для борьбы с незаконной добычей янтаря.

"А мне говорят, что Нацгвардия тоже в этой схеме… Мне говорят, что они считают машины, сколько машин выезжает", – перебил главу Нацполиции президент.

"Возможно, и так, господин президент. Очевидно, что для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях страны усилий полиции недостаточно, и я признаю это", – продолжил Князев.

При этом он отметил, что, кроме полиции, на проблему должна реагировать также общественность. Какой именно реакции от общественности ожидает полиция, Князев не уточнил.

Глава Нацполиции также заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил охраны недр, так как сейчас это преступление, по его словам, не относится к категории тяжких. Это, как уверяет чиновник, "существенно усложняет документирование организаторов, исполнителей этого незаконного бизнеса".

"Фактически, полиция не имеет возможности работать на предотвращение, а только фиксирует уже совершенные правонарушения", – сказал Князев.

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Кроме того глава Нацполиции заявил, что за осуществление операций, связанных со сбытом янтаря, уголовная ответственность "на сегодняшний день вообще не предусмотрена".

Таким образом сейчас, как признался Князев, к ответственности привлекаются рядовые исполнители, "а лица, занимающиеся незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, ответственности избегают".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, Зеленский приехал в Олевск, Житомирской области с рабочей поездкой по поводу незаконной добычи янтаря.

Там он публично пристыдил начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко за слабую борьбу с незаконной добычей янтаря. Также президент потребовал его отставки.

Отметим, что в здании Олевской РГА перед приездом Зеленского постелили новый зеленый ковер.

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