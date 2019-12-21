Клановая система власти: как львовяне строительный Олимп Киева захватили

На официальном сайте Госархстройинспекции появилась интересная новость о том, что и.о. председателя Госархстройинспекции Александр Строкач лично вмешался в градостроительную ситуацию на Львовщине.

Мы решили выяснить, какими подводными течениями обусловлена такая деятельность команды экс-главы Госархстройинспекции Алексея Кудрявцева, и что побудило их начать кампанию по увольнению директора департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции во Львовской области.

Читайте детали – в материале OBOZREVATEL.

"В связи с многочисленным количеством жалоб и сообщений о коррупции со стороны департамента Госархстройинспекции во Львовской области и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александр Строкач приехал во Львов, чтобы лично проверить работу территориального органа", – говорится в сообщении.

В этой новости не было отражено каких-либо конкретных фактов или показателей деятельности территориального органа. Непонятно, почему именно Строкач выезжает на "сообщения о проявлениях коррупции" вместо правоохранительных антикоррупционных органов, которых так много создано в Украине.

Тем более, что в СМИ много фактов злоупотреблений в других областях, а Львовская область традиционно одна из самых проблемных. В общем, такого типа публикации, не имеющие фактов, свидетельствуют лишь о том, что при отсутствии реальных оснований для смены руководства начинается подготовка основания для освобождения чиновника. Такое уже неоднократно делал Алексей Кудрявцев на должности главы Госархстройинспекции. Судя по имеющейся информации, то же самое делает сейчас его человек на этой должности.

Есть некий львовский застройщик Ростислав Мельник. Основатель строительной компании РИЕЛ и сын львовского экс-регионала. Пользу дружбы с чиновниками он понял, когда в 2003 году начал успешный строительный бизнес, вернувшись с заработков в Великобритании.

По "странному стечению", это совпадает с назначением его отца Леонида Мельника на должность первого заместителя председателя Львовской облгосадминистрации в том же 2003 году.

Входя в 2013 году в строительный рынок Киева, Мельник познакомился с неизвестным тогда еще столичным "решалой" Алексеем Кудрявцевым, который в 2015 году стал руководителем ключевой структуры для Мельника – Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Этот тандем стал удивительно успешным для компании РИЕЛ, мы сделали небольшую аналитику пребывания Кудрявцева на должностях в ГАСИ и о влиянии на орган с показателями реализованных проектов с сайта компании РИЕЛ.

Все очень наглядно, даже не надо комментировать. А теперь возвращаемся к главе львовской ГАСИ.

Пару ярких примеров. Во время введения в эксплуатацию жилого комплекса класса последствий СС3, сертификат выдается Госархстройинспекцией, но львовское ГАСИ должно подтвердить соответствие нормативам и проектной документации. Поэтому, если местные чиновники займут принципиальную позицию, понимая, что берут на себя ответственность, будет отрицательная справка и отказ в выдаче сертификата.

Поэтому Кудрявцеву со Строкачем, с целью выполнения обязательств перед своим товарищем, приходится каким-то образом убеждать местный орган или же держать некоего "фунта" – инспектора, который, не понимая всего объема ответственности, подписывает документы.

Второй пример. Застройка промышленной территории Львовского городского молочного завода кварталом многоквартирной жилой застройки с объектами общественного назначения, дошкольным учебным заведением, подземными и наземными паркингами и объектами инженерной инфраструктуры на ул. Рудненская, 8.

Разрешение выдается, невзирая на классические отклонения проекта от детального плана территории, необеспечения норм по паркоместам и придомовым площадкам; не соблюдены даже нормы по инклюзивности сооружений, которыми так любило кичиться министерство Алены Бабак.

Заставляя застройщика предоставлять полный пакет документации и устранять нарушения – этот руководитель создает дискомфорт для близкого товарища Кудрявцева. Тем более, что к концу 2019 г. этому застройщику нужно сдать определенное количество объектов. Кроме этого, в лучших традициях строительных пирамид необходимо наращивать количество объектов строительства, пока Кудрявцев контролирует ГАСИ. Это будет застройка территории ОАО "Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента", Львовского городского молочного завода, территория воинской части и тому подобное.

Закрывая глаза на нарушения при выдаче разрешений, потом весьма трудно убедить выдать документ о соответствии. Есть определенное понимание того, как работает ГАСИ и какие денежные потоки крутятся на этом рынке. Как говорил когда-то сам Кудрявцев в узком кругу, "пять на двоих не делится". По его логике, лучше заменить независимого местного руководителя на человека застройщика, которому не нужно ничего объяснять.

Таким образом, этого руководителя просто решено заменить на лицо, более лояльное к Мельнику и компании РИЕЛ. По нашим данным, так Кудрявцев уже делал в Херсонской области, сделает и во Львовской.

Ситуация выглядит именно так, как будто руководитель львовской ГАСИ перестал быть удобным, не подписывая сомнительные документы о готовности объектов по указанию Кудрявцева и Строкача. Ведь ответственность за ввод в эксплуатацию будет нести именно он. А как умеет Кудрявцев переобуваться в воздухе, переиначивать ситуацию и выставлять всех коррупционерами, он очень хорошо знает.

И теперь вишенка на торте. Если присмотримся к биографии министра развития общин и территории Алены Бабак, то найдем интересные факты.

Напомним, что "Самопоміч" – это политический проект известного львовского мэра Андрея Садового, который лично подбирал команду лояльных единомышленников.

Из этого, во-первых, понятным становится появление главного архитектора города Львов Юлиана Чаплинского в должности заместителя Алены Бабак.

Во-вторых, видимо, именно из-за львовского застройщика Мельника Кудрявцев получил протежирование и рекомендации перед новым министром, как пламенный борец с коррупцией, и вернул себе влияние на Госархстройинспекцию.

Полагаем, мы только что нашли потенциальный источник финансирования партии "Самопоміч". Ну, вы понимаете куда будут направляться коррупционные потоки из ГАСИ. Это может обусловливать странное поведение министра и закрытие глаз на очевидные вещи в Госархстройинспекции.

Клановая система никуда не делась. Донецких заменили винницкие, а их в свою очередь заменяют львовские.

А пока президент Зеленский выполняет за Алену Бабак ее непосредственную работу, решая проблему заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд".

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