Каспаров объяснил, как Путин может использовать эпидемию коронавируса

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, будет развиваться и в ближайшие месяцы ситуация ухудшится.
Об этом говорится в блоге российского оппозиционера Гарри Каспарова на OBOZREVATEL. По его словам, причина произошедшего в том, что в последние годы основные инвестиции в экономике были сосредоточены на виртуальных технологиях. Но реальные проблемы никуда не делись. Их просто оттеснили на второй план.
Пандемия вируса
"Практически за последние 20 лет прекратилась разработка новых антибиотиков, в действие было введено минимальное число. Вирусология находилась в загоне, это никому не было выгодно. Это были не те продукты корпоративной деятельности, которые имеют высокую рыночную цену. Большинство фармакологических компаний было занято производством препаратов от хронических проблем", – написал Каспаров.
Все это создало условия для распространения вируса.
"Безусловно, кризис будет развиваться, мы еще глубоко не зашли к нижней точке. Если смотреть на статистику по Америке и ЕС, ситуация в ближайшие месяцы будет ухудшаться. Вопрос – как далеко это зайдет и как скоро рыночные системы на Западе начнут перестраиваться. Совершенно очевидно, что на сегодня экономика западных стран не готова к такому кризису", – считает Каспаров.
По его мнению, нынешний кризис заставит обратить внимание на перекосы в развитии свободного мира.
"В то же время есть опасность, что диктаторы, вроде Путина, будут стараться использовать кризисную ситуацию для наращивания своего политического капитала. А это в первую очередь связано с продолжением путинской агрессии по всем направлениям", – подытожил Каспаров.
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