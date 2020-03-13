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14 марта • обновлено в 02:17
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Каспаров объяснил, как Путин может использовать эпидемию коронавируса

1.3т
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Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, будет развиваться и в ближайшие месяцы ситуация ухудшится.

Об этом говорится в блоге российского оппозиционера Гарри Каспарова на OBOZREVATEL. По его словам, причина произошедшего в том, что в последние годы основные инвестиции в экономике были сосредоточены на виртуальных технологиях. Но реальные проблемы никуда не делись. Их просто оттеснили на второй план.

Пандемия вируса

Пандемия вируса

"Практически за последние 20 лет прекратилась разработка новых антибиотиков, в действие было введено минимальное число. Вирусология находилась в загоне, это никому не было выгодно. Это были не те продукты корпоративной деятельности, которые имеют высокую рыночную цену. Большинство фармакологических компаний было занято производством препаратов от хронических проблем", – написал Каспаров.

Все это создало условия для распространения вируса.

"Безусловно, кризис будет развиваться, мы еще глубоко не зашли к нижней точке. Если смотреть на статистику по Америке и ЕС, ситуация в ближайшие месяцы будет ухудшаться. Вопрос – как далеко это зайдет и как скоро рыночные системы на Западе начнут перестраиваться. Совершенно очевидно, что на сегодня экономика западных стран не готова к такому кризису", – считает Каспаров.

По его мнению, нынешний кризис заставит обратить внимание на перекосы в развитии свободного мира.

"В то же время есть опасность, что диктаторы, вроде Путина, будут стараться использовать кризисную ситуацию для наращивания своего политического капитала. А это в первую очередь связано с продолжением путинской агрессии по всем направлениям", – подытожил Каспаров.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Кризис в России
Персоны
Гарри Каспаров Владимир Путин
Место
Россия
Теги
вирус Новости России
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