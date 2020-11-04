Карантин в Украине ужесточат: OBOZREVATEL узнал эксклюзивные подробности

Решение об ужесточении карантина в Украине и введении варианта "выходного дня" для сдерживания распространения эпидемии коронавируса украинская власть примет в ближайшие дни.

Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в правительстве. По его словам, с пятницы по понедельник закроют все развлекательные заведения, рестораны и кафы, бизнес к такой мере отнесся с пониманием.

"Ужесточению карантина быть, мы ждали выборов. Развлекательные заведения, рестораны и кафе, могут закрыть с пятницы по понедельник. Решение финализируют в ближайшие дни. Бизнес отнесся с пониманием. Без этого выходные прожить можно", – отметил источник.

По его словам, если же эти меры не помогут – ужесточение карантина будет продолжаться. Задача – любым способом сократить количество инфицированных.

"Такими темпами как сейчас до ситуации, когда нужно выбирать, кого спасать, осталось 4-5 недель. Когда больницы перестанут принимать, реакция общества будет намного хуже", – подытожил источник.

Напомним, что в Украине дальше продолжается рост заболеваемости. За последние сутки зафиксирован очередной рекорд – 9 524 случаев и 199 смертей. Введение комендантского часа пока не рассматривается, так как для этого нужно ввести чрезвычайное положение. Оно вводится по решению СНБО указом президента и Верховной Радой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, его ведомство рассматривает возможность усиления карантинных ограничений в Украине, "чтобы разорвать цепь передачи болезни".