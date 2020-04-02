Нужно пройти пик пандемии: Шмыгаль рассказал, когда ослабят карантин

В мае Украина может ослабить карантинные меры и запустить экономику. При этом некоторые ограничения останутся.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Жесткие ограничения необходимы, чтобы пройти пик пандемии и замедлить распространение коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи представителями Американской торговой палаты в Украине 2 апреля, передает "Интерфакс-Украина".
24tv.ua
При этом ограничения продолжат действовать для пожилых людей и детей.
Шмыгаль добавил, что правительство не намерено ужесточать карантин с точки зрения бизнеса, но компаниям нужно ответственно отнестись к правилам безопасности сотрудников.
Также он уточнил, что правительство работает над кредитными программами для бизнеса, в частности, над расширением программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине продлится минимум два месяца.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.