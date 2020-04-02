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2 апреля • обновлено в 23:38
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Карантин в Украине ослабят в мае - Шмыгаль

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В мае Украина может ослабить карантинные меры и запустить экономику. При этом некоторые ограничения останутся.

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Жесткие ограничения необходимы, чтобы пройти пик пандемии и замедлить распространение коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи представителями Американской торговой палаты в Украине 2 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

Нужно пройти пик пандемии: Шмыгаль рассказал, когда ослабят карантин

24tv.ua

При этом ограничения продолжат действовать для пожилых людей и детей.

Шмыгаль добавил, что правительство не намерено ужесточать карантин с точки зрения бизнеса, но компаниям нужно ответственно отнестись к правилам безопасности сотрудников.

Также он уточнил, что правительство работает над кредитными программами для бизнеса, в частности, над расширением программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине продлится минимум два месяца.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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