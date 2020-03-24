B2B Jewelry перестала выплачивать вклады украинцам

Инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине вследствие этого карантина.

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец, ссылаясь на посты пользователей в соцсетях.

B2B Jewelry заподозрили в финансовых махинациях 057.ua

"В B2B Jewelry уже начались задержки с выплатами, а виноват во всем карантин. В нормальной стране эту пирамиду давно бы сразу прикрыли и посадили бы организаторов, а в Украине, как всегда "нет полномочий" и государственные органы никак не могут разобраться чья это зона ответственности", - подчеркнул эксперт.

По его словам, при этом B2B Jewelry продолжает ежедневно собирать взносы и привлекать новых "клиентов". "Неужели во власти никто не понимает, что чем больше затягивают время, тем больше будет пострадавших?", - добавил Компаниец.

Подчеркнем, что один из инверторов уточнил, что задержки по выплатам составляют около двух недель. О задержке сообщили и представители B2B Jewelry.

"В связи с карантином присутствует определенная задержка с выплатами. Сохраняйте пожалуйста спокойствие", - сообщили в B2B Jewelry.

Как сообщал OBOZREVATEL, реальный заработок B2B – сертификаты на обычных картонках, команды, которые целыми днями ищут новых участников.

Журналисты провели расследование, в котором выяснили, что проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.

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