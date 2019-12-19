Как заставить работодателя возместить травму: появилось объяснение

В Украине Верховный Суд постановил, что право на компенсацию морального вреда вследствие профессионального заболевания наступает со дня установления медико-социальной экспертной комиссией пострадавшему утраты трудоспособности.

С полным текстом постановления Большой Палаты Верховного Суда от 20 ноября 2019 по делу № 210/3177/17 (производство № 14-288цс19) можно ознакомиться по ссылке.

Истец обратился в суд с иском к работодателю о возмещении морального вреда, обосновывая свои требования тем, что, работая во вредных условиях, он получил профессиональное заболевание и в 2004 году заключением медико-социальной экспертной комиссии ему была установлена третья группа инвалидности.

Местный суд удовлетворил иск и присудил возмещение ущерба за счет предприятия, а суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений. В кассационной жалобе работодатель сослался на то, что он не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку обязанность возместить моральный ущерб возложена на Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

bizreview.com.ua

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, учитывая следующее.

В соответствии с подпунктом "е" п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона Украины от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании" в редакции, действующей до 20 марта 2007 года, в случае наступления страхового случая Фонд обязан в установленном законодательством порядке своевременно и в полном объеме возместить вред, причиненный работнику в результате повреждения его здоровья <...>.

Однако в результате внесения изменений в законодательство это право было отменено. Вместе с тем в Решении от 8 октября 2008 года № 20-рп/2008 Конституционный Суд Украины указал на то, что право граждан, которые являются жертвами несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, возмещение морального вреда не возбуждено, поскольку ст. 1167 ГК Украины и ст. 237-1 КЗоТ Украины им предоставлено право возмещать моральный ущерб за счет работодателя.

Большая Палата ВС отметила, что в упомянутом Решении Конституционный Суд Украины не устанавливал ретроспективное действие законодательства и обязанность работодателя возместить моральный ущерб, следовательно, соответствующие споры должны решаться на основании норм права (Закон №1105-XIV) которые действовали на момент возникновения у потерпевшего права на его возмещение.

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