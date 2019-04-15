Как украинцам много зарабатывать и ничего не делать: озвучена схема

В Украине на данный момент самым выгодным способом вложения денег с целью дальнейшего заработка является покупка недвижимости.

В своем материале OBOZREVATEL объяснял, как купить квартиру и уже через 5 лет не только отбить вложенные деньги, но и начать на ней зарабатывать.

На примере жилого комплекса "Пражский квартал" ( застройщик BD Holding ), который находится в Петропавловской Борщаговке, можно быстро и уверенно начать зарабатывать при минимальных вложениях. Отметим, что первая очередь, состоящая из 8 домов и 22 таунхаусов, — уже заселена. На данный момент в продаже остался последний, третий, дом второй очереди.

Допустим, у Вас на руках имеется 10 тыс. долларов. Сумма не слишком большая, но и не маленькая - ее как раз почти достаточно на покупку смарт-квартиры под Киевом.

К примеру, в ЖК "Пражский квартал" квартира площадью 26 квадратных метров будет стоить 333 тыс. грн — около 12 тыс. долларов. Плюс после покупки там нужно будет сделать ремонт и поставить мебель, чтобы сдавать квартиру в аренду.

Так как застройщик предлагает хорошую комплектацию, есть возможность сэкономить на ремонте.

ЖК "Пражский квартал"

Добавим к вышеуказанной стоимости еще 50 тыс. грн на ремонт и 40 тыс. грн на необходимую мебель. Так, полная стоимость квартиры получилась 423 тыс. грн. Что по нынешнему курсу доллара составляет чуть больше 15 тыс. долларов.

Отметим, что если покупать квартиру сразу, то застройщик оформит скидку 3%. При этом рассрочку можно оформить на 16 месяцев, до момента сдачи дома в эксплуатацию.

В районе Петропавловской Борщаговки средняя стоимость аренды жилья колеблется в районе 7-8 тыс. гривен в месяц и больше.

Таким образом сама покупка отобьется владельцу жилья через 5 лет. Дальше уже можно начать зарабатывать. При этом, отметим, что стоимость аренды в новых домах в Киеве ежегодно растет на 5-10%. Таким образом сумма заработка может ежегодно увеличиваться.

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