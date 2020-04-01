Как спасти украинскую экономику в период пандемии?

В том, что Украина неминуемо выйдет из карантина с обрушенной экономикой, не сомневается уже никто. Вот только насколько глубокой будет экономическая бездна, как кризис ударит по каждому украинцу и сколько лет понадобится Украине, чтобы вернутся хотя бы к допандемическому состоянию экономики – вопрос открытый. И ответ на него будет зависеть прежде всего от того, удастся ли государству обеспечить бесперебойную работу ключевых отраслей экономики в условиях карантина и мирового экономического кризиса. Что нужно делать властям, чтобы дать возможность стране, экономике и гражданам Украины выжить, разбирался OBOZREVATEL.

Накануне. В каком состоянии украинская экономика подошла к пандемии

Каков бы не был соблазн списать все экономические провалы на карантин и пандемию коронавируса, проблемы в украинской экономике начались задолго до эпидемии - фактически, с момента смены власти в Украине.

Так, уже в 4 квартале 2019 года резко замедлился роста ВВП. Если во втором квартале прошлого года внутренний валовый продукт вырос на 4,6%, в третьем – на 4,1%, то в четвертом квартале фиксировался рост ВВП всего на уровне 1,5%. В январе же 2020 года этот показатель снизился на 0,5%.

Эти прискорбные результаты связаны, прежде всего, с падением промышленности. В 2019-м году промпроизводство снизилось на 1,8% - начиная с мая оно падало каждый месяц. В 2020 году падение промпроизводства продолжилось: в январе промышленность упала на 5,1%, в феврале – на 1,5%.

Трудности, с которыми столкнулась украинская промышленность, мгновенно аукнулись и государству, и всем его гражданам. Из-за сокращения производства, существенно снизился экспорт продукции разных отраслей промышленности. В 2019 году дефицит торгового баланса составил 12,2 млрд долларов. А значит, бюджет получил меньше денег, чем планировалось.

И начало 2020-го показало: будет только хуже.

Несколько цифр. В январе 2020-го Украина установила антирекорд по выполнению госбюджета за все годы независимости: план по поступлениям недовыполнили практически на четверть.

В феврале, судя по заявлениям министра финансов, ситуация была несколько лучше: план поступлений удалось выполнить на 93%. Но объявленный в середине марта общегосударственный карантин в связи с пандемией коронавируса на корню уничтожил даже надежду на выполнение бюджета: за три первых недели марта в госказну поступило 53 млрд грн - 53,8% от запланированного. Местные бюджеты план по поступлениям выполнили чуть лучше – собрали 14,6 млрд грн (58,3% от плана). Вероятно, по итогам месяца ситуация будет еще хуже.

Безусловно, бюджетную дыру таких масштабов неминуемо ощутят на себе практически все украинцы.

В довершение ко всему, падение промышленности привело к вынужденному сокращению рабочих мест на предприятиях, в частности, горно-металлургического комплекса. Как следствие, в Украине начала расти безработица: начиная с ноября прошлого года она ежемесячно увеличивается на более чем на 10%.

Сколько же людей останутся без работы после убийственного для экономики карантина – не берутся предсказывать даже эксперты.

А значит, кроме экономического кризиса, нас вполне могут ожидать и социальные бунты.

Двухмесячная отмена платы за землю: поможет, но мало

Пандемия коронавируса ударит по мировой экономике. Без потерь не выйдут из пандемии даже страны с сильнейшими экономиками – не говоря уж об ослабленной в экономическом отношении Украине.

Главное, что может и обязана сейчас сделать украинская власть – это предпринять все возможные меры для обеспечения бесперебойной работы ключевых отраслей экономики в период коронавируса. Прежде всего, важно не допустить остановку украинской промышленности и сельского хозяйства. Ведь именно ГМК и АПК генерируют основной массив валютной выручки в Украине.

Так, предприятия агропромышленного комплекса в 2018 году произвели продукции на 459 млрд. грн. Продукция сельского хозяйства в 2018 году составила 13% ВВП Украины. В 2018 году экспортировано продукции АПК на сумму 18,8 млрд. долл. Это 39,8% экспорта из нашей страны. В 2019 году экспортировано продукции АПК на сумму 19,1 млрд. долл. Это 38,2% экспорта Украины.

Очень важным для экономики страны является и горно-металлургический комплекс. В 2018 году предприятия ГМК суммарно произвели продукции на 635 млрд грн – это 18% от ВВП Украины. Доля ГМК в экспорте за 2018 год составила 31% - и исчисляется суммой в 14,7 млрд долларов.В 2019 году экспортировано продукции ГМК на сумму 13,85 млрд. долл. Это 27,7% всего украинского экспорта.

Потеряв эти ключевые для экономики отрасли, а с ними – и источник поступления в нашу страну валюты, Украина обречена на обвальное падение ВВП, обрушение экспорта, глубокое обесценивание гривны и вызванную им гиперинфляцию. Темпы увеличения уровня безработицы станут галлопирующими. И начало в стране массовых протестов, а то и "голодных бунтов" в таком случае станет вопросом времени.

Но пока вместо внедрения широкого спектра мер по поддержке ключевых отраслей экономики в кризисный период, действия власти лишь усугубляют и без того сложное положение бизнеса.

На фоне резкого сокращения производства бизнес вынужден нести прежние расходы – чтобы поддержать свои предприятия, выплатить зарплаты и не допустить массовых увольнений.

Для этого Верховная Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно документу, с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты, а с 18 марта по 18 мая вводится мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса. Кроме того, до 30 апреля предприятия освобождены от платы за землю. Это несколько повысит шансы украинских предприятий удержаться на плаву и избежать полного закрытия. Но для спасения и без того хромающей на обе ноги украинской экономики двух месяцев "каникул" без земельного налога, освобождения от некоторых штрафов и моратория на проверки – критически недостаточно.

Мировой опыт. Как поддерживают бизнес в развитых странах

В развитых странах мира прекрасно понимают, чем может обернуться крах ключевых отраслей экономики для самого существования государства. Поэтому делают все возможное, чтобы помочь бизнесу в столь тяжелое для экономической активности время – и снижают налоговую нагрузку, отменяют штрафы и разрабатывают разнообразные поддерживающие мероприятия на время кризиса.

Так, Китай, к примеру, отменил НДС при проведении ряда операций. И поддерживает компании, которые из-за убытков вынуждены были остановить деятельность.

Отсрочку на уплату НДС ввели для налогоплательщиков в Дании.

В Великобритании начали выдавать бизнесу кредиты по низкой процентной ставке – и выделили 350 млрд фунтов на преодоление коронавируса. Значительная часть этой суммы будет направлена на поддержку малого бизнеса.

Во Франции правительственный план предусматривает привлечение 345 миллиардов евро. Из них 300 миллиардов – для государственного гарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 миллиардов – для прямой помощи предприятиям. 2 миллиарда выделят на поддержку микробизнеса.

Германия также одобрила крупнейший в истории антикризисный пакет. Он включает, в частности, отдельную общенациональную программу поддержки микропредприятий и самозанятых объемом в 50 миллиардов евро. Эти деньги будут взяты из дополнительного государственного бюджета в 156 миллиардов евро. Кроме того, фонд стабильности предложил 400 млрд евро кредитных гарантий для обеспечения корпоративного долга в случае угрозы дефолта. Общий объем пакета помощи в Германии составляет на данный момент 880 млрд евро, что равно 15% ВВП страны.

А в США для минимизации разрушительных последствий пандемии коронавируса планируют потратить 2,2 триллионов долларов. Только на кредитование малого бизнеса из этой суммы будет выделено не менее 300 млрд долларов, еще 150 млрд планируют пустить на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики. Около 500 млрд долларов пустят на займы для американских компаний

Согласитесь, на этом фоне два месяца без платы за землю выглядят ну очень скромно.

Что следовало бы сделать Украине для спасения экономики

Уже сейчас эксперты прогнозируют падение ВВП в Украине на уровне от 4 до 10%. Если же государство оставит отечественный бизнес один на один со сложившимися проблемами – удар для экономики государства может оказаться куда серьезнее. Без поддержки, в условиях падения спроса, предприятия очень скоро будут вынуждены не только сворачивать производство, но и массово увольнять людей. А это ударит и по смежным отраслям, и по покупательской способности украинцев в целом, и по поступлениям в бюджет.

Учитывая вероятные катастрофические последствия, Украине выгодно сделать максимум для того, чтобы поддержать бизнес сейчас. Это в любом случае обойдется государству значительно дешевле, чем ликвидация последствий бездействия.

Эксперты уверяют: для действенной поддержки бизнеса в целом и предприятий ГМК и АПК в частности во время кризиса очень важно ввести мораторий на увеличение налоговых ставок, не допустить увеличения административного давления, предоставить беспроцентную рассрочку по уплате ЕСВ и обеспечить своевременное автоматическое возмещение НДС крупным плательщикам налогов. Именно снижение налоговой нагрузки является единственным путем уменьшения катастрофических последствий кризиса для Украины, не имеющей денег на финансовую поддержку бизнеса, как, например, это делают США.

И на центральном, и на местном уровне власти должны следить за динамикой экономической активности и предпринять все возможные усилия для того, чтобы производство не было сокращено.

Для предприятий АПК и ГМК, основных экспортных отраслей Украины, также в сложившихся условиях критически важна бесперебойная доставка грузов – прежде всего, по железной дороге. Поэтому запланированный с 1 апреля новый договор на перевозку грузов "Укрзалізниці", который фактически предусматривал повышение стоимости пользования парком госкомпании, должен быть отменен. Как и любые другие пересмотры существующих тарифов в сторону увеличения. Об этом, в частности, уже предупредил железнодорожного монополиста Антимонопольный комитет, где отметил, что "отдельные его условия могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг".

Кроме того, "Укрзалізниця" должна предоставить приоритет экспортных грузов. Ведь, как сообщали СМИ, украинские экспортеры еще до начала карантина начали испытывать трудности с перевалкой и доставкой грузов. Если эту проблему не решить - будет нанесен еще один удар по ослабленной украинской экономике. Причем по ключевым отраслям - ГМК и АПК - которые являются главными экспортерами, дают значительные поступления в госбюджет, в которых занята значительная часть работников.

Параллельно остро стоит вопрос с портовыми сборами. На днях Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины, министру инфраструктуры и первому заместителю министра инфраструктуры Украины относительно возможности сближения размеров портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Отмечается также, что сейчас стоимость судозахода в украинских портах по сравнению с зарубежными портами выше на 100% - 450%. Чрезмерно высокий уровень портовых сборов негативно влияет на конкурентоспособность портов Украины, и наносит ущерб развитию как самих портов, так и экономике Украины. Это предложение поддерживают и аграрии, ранее не раз выступавшие с соответствующими инициативами.

Предпринять хотя бы перечисленные шаги – крайне важно. Ведь остановка работы АМК и ГМК – это остановка отраслей, дающих треть ВВП и 60% экспорта. И как следствие - девальвация гривни, полный провал поступлений в госбюджет, невозможность платить пенсии, зарплаты бюджетникам, осуществлять расходы на медицину, армию, образование.

А это будет означать крах государства.

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