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23 февраля • обновлено в 11:05
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Фальшивые доллары в Украине: экономист рассказал, как отличить подделку

2.5т
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В связи с появлением в Украине фальшивых долларов экономист Евгений Невмержицкий призвал покупать валюту только в банках или официальных обменниках и внимательно проверять каждую купюру.

В эфире ObozTV экономист рассказал, как распознать фальшивые доллары и что делать, если подделка уже оказалась на руках.

Если речь идет о крупной сумме денег, Невмержицкий посоветовал приобрести или взять в аренду специальное устройство – детектор для проверки банкнот ультрафиолетовым светом.

"Правда, у современных высококачественных подделок тоже есть определенное излучение. Они имитируют почти все защитные качества настоящей купюры. Но точно сымитировать невозможно. Например, в излучении нет красных и синих ворсинок, а только коричневатые. По этому признаку можно определить, что вы имеете дело с подделкой", – объяснил он.

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По его словам, подделывают и водяные знаки. Но на "фальшивках" они имитируются с помощью краски, а в настоящих купюрах их вдавливают или вплетают непосредственно в бумагу.

Главное же правило – необходимо быть предельно внимательным. Экономист отметил, что несоответствие характерным признакам выдает даже самую качественную подделку.

"Там около 7 ярко выраженных признаков, которые сможет определить даже человек-неспециалист, если он хотя бы один раз посмотрел и прочитал, как они выглядят. Главное – внимание и ответственное отношение. Надо каждую купюру пересматривать", – подчеркнул Невмержицкий.

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Также эксперт порекомендовал при обмене или покупке валюты пользоваться исключительно услугами банков и официальных обменных пунктов.

"Конечно, не стоит пользоваться услугами частных лиц. Любой такой вариант покупки или обмена наличных долларов – очень высокий риск приобрести поддельную купюру", – добавил он.

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Впрочем, по мнению Невмержицкого, даже в банке или обменнике нельзя на все 100% гарантировать, что не попадется "фальшивка". Если такое произойдет, необходимо вернуться в пункт, где были приобретены доллары, и написать соответствующее заявление.

"Не пытайтесь продать эту купюру. Если вы знаете, что она поддельная – то есть вас обманули, и вы хотите поступить точно так же – нельзя так делать. Это уголовное преступление. Вам нужно идти в тот пункт, официальное писать заявление и решать вопрос. Вам вернут, обменяют на настоящие купюры. Не стоит играть с законом", – подытожил экономист.

Он предупредил, что подделывать могут доллары как старого образца, так и нового.

Подделывать могут доллары как старого образца, так и нового

Подделывать могут доллары как старого образца, так и нового

ehsaaan.com

Ранее читатели OBOZREVATEL сообщили о том, что в Украине распространяют фальшивые купюры номиналом в 100 долларов. Причем внешне банкноты практически не отличаются от настоящих.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Обмен валют Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Евгений Невмержицкий
Место
Украина
Теги
доллар фальшивые деньги
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