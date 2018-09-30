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МирСпорт

Как правильно взять в аренду квартиру и что делать, если выселяют: советы юриста

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В Украине в сентябре-начале октября увеличивается количество желающих взять в аренду квартиру. Вместе с тем растет и количество случаев мошенничества. Если правильно оформить договор, можно не только защитить себя от недобросовестных арендодателей, но и отказаться выселяться из жилья без указанной в документе причины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала юрист правовой корпорации "Татаров, Фаринник, Головко" Алина Моргунова. В первую очередь, отмечает эксперт, следует проверить личность арендодателя и его право собственности на жилье.

"При заключении договора аренды жилья, следует установить личность арендодателя (паспорт) и проверить, что он действительно является владельцем жилья (оригинал договора купли-продажи, дарения и т.д.), наличие других совладельцев (в т.ч. из Государственного реестра прав и их обременений)", - отмечает Моргунова.

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В договоре аренды следует указать информацию об объекте аренды, срок аренды, порядок внесения арендной платы, оплаты коммунальных услуг, условия досрочного расторжения договора. Обязательно следует подписать акт приема-передачи жилья, в котором подробно описать, что в нем находится, в каком состоянии (повреждения), зафиксировать показания счетчиков.

"Договор аренды жилья заключается в письменной форме. Договор аренды жилья с выкупом подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если арендодатель требует выселиться вопреки положениям закона или договора аренды, то арендатор имеет право не выполнять это требования", - добавляет юрист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине взлетели цены на аренду жилья. Подорожание в сентябре, по оценкам экспертов, составляет около 20%. Главная причина - повышенный спрос со стороны студентов, которые начали искать себе съемные квартиры после начала учебного года.

Читайте все новости по теме "Аренда жилья" на OBOZREVATEL.

Тема
Аренда жилья
Место
Украина
Объект
аренда жилья
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