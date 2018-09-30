Как правильно взять в аренду квартиру и что делать, если выселяют: советы юриста

В Украине в сентябре-начале октября увеличивается количество желающих взять в аренду квартиру. Вместе с тем растет и количество случаев мошенничества. Если правильно оформить договор, можно не только защитить себя от недобросовестных арендодателей, но и отказаться выселяться из жилья без указанной в документе причины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала юрист правовой корпорации "Татаров, Фаринник, Головко" Алина Моргунова. В первую очередь, отмечает эксперт, следует проверить личность арендодателя и его право собственности на жилье.

"При заключении договора аренды жилья, следует установить личность арендодателя (паспорт) и проверить, что он действительно является владельцем жилья (оригинал договора купли-продажи, дарения и т.д.), наличие других совладельцев (в т.ч. из Государственного реестра прав и их обременений)", - отмечает Моргунова.

В договоре аренды следует указать информацию об объекте аренды, срок аренды, порядок внесения арендной платы, оплаты коммунальных услуг, условия досрочного расторжения договора. Обязательно следует подписать акт приема-передачи жилья, в котором подробно описать, что в нем находится, в каком состоянии (повреждения), зафиксировать показания счетчиков.

"Договор аренды жилья заключается в письменной форме. Договор аренды жилья с выкупом подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если арендодатель требует выселиться вопреки положениям закона или договора аренды, то арендатор имеет право не выполнять это требования", - добавляет юрист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине взлетели цены на аренду жилья. Подорожание в сентябре, по оценкам экспертов, составляет около 20%. Главная причина - повышенный спрос со стороны студентов, которые начали искать себе съемные квартиры после начала учебного года.