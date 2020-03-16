Милованов дал украинцам 5 советов по коронавирусу и стал посмешищем

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал украинцам пять советов, как пережить эпидемию коронавируса, в результате был высмеян подписчиками.

Об этом экс-министр написал у себя в Facebook в понедельник, 16 марта.

Милованов предложил отдать инвесторам больницы и университеты РБК-Украина

По его словам, самое главное во время кризиса иметь свободные деньги, которые можно быстро использовать при необходимости. "Отсрочьте выплату своих долгов. Попросите тех, кому вы должны деньги, позволить вам заплатить долги позже, после кризиса, без дополнительных процентов. Многие могут согласиться. Долги вам, наоборот, попросите заплатить прямо сейчас. Объясните, что вам нужны свободные деньги, чтобы подготовиться к кризису, и попросите понять и помочь", - отметил бывший министр, добавив, что большую часть сбережений лучше хранить в валюте.

Также Милованов рекомендовал без необходимости не выходить на улицу, ограничить отношения с внешним миром, по возможности не ходить в банки, магазины, а чаще появляться в парках и местах, где мало людей.

"Купите и постоянно имейте запас еды на 2-4 недели. В интернете есть много статей, которые описывают какую пищу лучше покупать. Попробуйте организовать доставку еды на дом, чтобы самим не ездить в магазины и не контактировать с людьми. Сейчас есть сервисы доставки или можно договориться с кем-то. Это особенно критично для пожилых людей", - говорится в сообщении бывшего чиновника.

Милованов порекомендовал украинцам договориться с работодателями о работе из дому, заранее обсудить с руководством будущее в случае сокращения персонала из-за последствий кризиса.

Отметим, что в свое время Кабмин Алексея Гончарука призывал "граждан не вестись на манипуляции об этой инфекции". При этом, по источникам, именно Милованов был против введения карантина.

Подчеркнем, что пункт "о долгах" вызвал наибольший резонанс среди пользователей соцсети.

Oleksandra Betliy удивляется: "А как можно одновременно просить об отсрочке своих долгов и требовать то, что тебе должны? это явно неправильно. (Напоминает притчу, которую можно в Библии прочитать)".

Sergey Prokofiev подчеркнул, что рекомендации бывшего министра "храните сбережения в иностранной валюте" - лучшая характеристика его деятельности на этому посту.

А вот пользователь Dmitriy Uliankin прокомментировал коротко, но емко: "До слез!!!))))".

Александр Балдынюк пишет, что "представляет, что будет, если все ломанутся в маркеты делать запасы пищи на 4 недели". "Ну, а каких еще советов ожидать от Милованова, который рассказывал об оздоровительном эффекте ревальвации на экспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых решениях Кабинета министров в связи с карантином из-за коронавируса и призвал граждан отказаться от поездок даже в другие города страны.

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