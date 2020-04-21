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21 апреля • обновлено в 14:08
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В Украине банки изменили график работы на майские праздники

1.3т
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График работы банков на майские праздники в Украине будет отличаться от привычного, так как согласно распоряжению Кабинета министров – 1 и 9 мая – выходные дни.

1 мая в 2020 году приходится на пятницу, которая будет выходной, соответственно банки работать не будут. 2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – тоже выходные. 9 мая приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая, тогда банки также работать не будут.

График работы банков на майские праздники 2020:

  • 1 мая (пятница) — выходной;

  • 11 мая (понедельник) — выходной.

В Украине банки изменили график работы на майские праздники

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году.

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Тема
Праздники
Место
Украина
Тег
банк
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