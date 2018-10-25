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Как будут меняться цены в Украине: Нацбанк ухудшил ожидания

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Национальный банк ухудшил прогноз по темпам роста цен в Украине до конца года. НБУ ожидает инфляцию на 2018 год 10,1%, хотя ранее заявлял об 8,9%.

Как сообщается на сайте НБУ, на конец 2019 инфляция снизится до 6,3%. Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.

"Расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний стремительный рост цен на нефть повлияют на потребительскую инфляцию в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее", - сказано в сообщении.

По мнению НБУ, инфляцию помогут замедлить жесткие монетарные условия, которые были созданы благодаря повышению учетной ставки.

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"Именно такие условия обеспечат баланс между необходимостью снизить инфляцию и привести ее к цели и необходимости поддержать экономический рост", - подчеркнул Нацбанк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых.

Место
Украина
Объекты
инфляцияНБУ
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rauschensky felix
rauschensky felix
майданы и революции хороши когда их делают европейцы. у африканцев всегда получаются зимбабве или укроины.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это всё фигня. Подождём когда Россия санкции введёт. Вот где шоу начнётся.
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - Парубiй.))
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