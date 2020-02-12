"Как барон Мюнхгаузен": в России подкололи ЕС из-за санкций

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва ждет, когда Брюссель вытащит себя из санкционного тупика, "как барон Мюнхгаузен".

"Мы ждем, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал", – сообщил Чижов в интервью "РИА Новости".

По его словам, Россия не обсуждает судьбу односторонних рестрикций и "тем более никого ни о чем не просит".

"Время идет и ненормальность нынешней ситуации все более очевидна и все больше наносит ущерб нашим общим интересам. А Россию и ЕС ведь объединяет не только общее географическое пространство, но и реальные объективные задачи – экономические и политические", – резюмировал Чижов.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва ждет, когда Брюссель вытащит себя из санкционного тупика

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

19 декабря Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации.

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