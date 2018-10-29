Кабмину отказали в повышении тарифа на газ: появился новый график подорожания

В Украине в следующем году газ подорожает до 9,8 грн, а в 2020-м – до более 12 грн за кубометр. Соответствующее постановление уже приняло правительство. Через несколько дней украинцы будут платить за каждый куб 8,55 вместо 6,9 грн. Кроме того, Министерство финансов сможет получать информацию о потребителях, а "рыночную цену" зафиксировали на уровне тарифа "Нафтогаза" для промышленности.

С соответствующими новшествами не согласились в Регуляторной службе. Там, указав на нарушение со стороны Кабмина, отказались согласовывать документ.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине будет дорожать голубое топливо и к чему может привести решение Регуляторной службы.

Как будет дорожать газ в Украине

За следующий год стоимость газа для украинцев может подскочить в два раза, об этом говорится в уже принятом постановлении Кабмина. Так, если в октябре 2018-го один куб обходился в 6,9 грн, то в январе 2020-го за такое же количество голубого топлива придется заплатить уже около 14 грн.

Как вырастут цены:

С 1 ноября 2018-го – с 6,9 до 8,55 грн за куб

С мая 2019-го – с 8,55 до 9,8 грн за куб

Согласно документу, в Украине фактически отказались от импортного паритета при формировании тарифа на газ, теперь цены будут отталкиваться от внутреннего рынка. Постепенно стоимость голубого топлива для населения и промышленных потребителей уравняют. На данный момент промышленность, согласно тарифу "Нафтогаза", платит за куб газа около 14,5 грн, а население – 6,9 грн (с 1 ноября – 8,5 грн).

Новая формула: тариф на газ для промышленности умножить на коэффициент дисконта. "Скидка" с ноября этого года и по май следующего составит около 31%. Так, стоимость газа для промышленности умножат на коэффициент 0,6943. Полученная сумма – новый тариф на газ. И с первого ноября он составит 8,55 грн за куб.

С 1 мая 2019-го украинцы будут платить за голубое топливо уже 80% от его стоимости на рынке для промышленности. В своем постановлении Кабинет министров учитывал, что рыночная цена в Украине – 12,3 грн за куб. Соответственно, уже в конце отопительного сезона за каждый кубометр придется платить 9,8 грн.

Но и на этом подорожание не закончится. В 2020-м, согласно решению правительства, НАК должен продавать голубое топливо населению по цене, которая в среднем не выше тарифа для промышленности. А это означает практически полную либерализацию рынка.

"С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз" продает/поставляет природный газ по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше средней арифметической цены газа, по которой компания предлагает газ промышленным потребителям при условии оплаты до периода поставки газа", - говорится в постановлении.

Документ приняли с нарушениями

Кабинет министров обязан был перед принятием постановления опубликовать его на официальном сайте, рассмотреть предложения всех заинтересованных сторон, а после согласовать с Государственной регуляторной службой и предоставить обоснование к проекту. Однако документ появился почти спустя неделю после принятия. А регуляторная служба, как заявили в ведомстве, вовсе не ознакомилась с документом.

Уже после принятия чиновники внимательно изучили документ и решили отклонить постановление. Согласно ст. 21 закона "О регуляторной политике" это означает, что постановление не может быть принято.

Юрист Александр Плахотник отмечает: правительство имеет право обратиться в регуляторную службу и инициировать создание согласительной группы. Там проведут консультации и устранят противоречия.

"Вообще по процедуре в первую очередь должны были провести анализ регуляторного влияния. Как заявили в Государственной регуляторной службе, такой анализ отсутствует. Но документ уже приняли, надеяться, что тарифы теперь не пересмотрят, не стоит", - отмечает юрист.

Главные претензии регуляторной службы – "Нафтогаз" в отдельных случаях выступает "лишним" посредником. К примеру, дочерняя компания НАКа "Укргаздобыча" успешно продает голубое топливо, однако в постановлении говорится, что голубое топливо, которое она добывает, должен продавать "Нафтогаз". Кроме того, операторы должны будут собирать информацию на всех потребителей и передавать ее Минфину. А это, по мнению службы, противоречит закону о "Защите персональных данных". В связи с указанными нарушениями регуляторная служба отклонила уже принятое постановление Кабмина.

Однако, как рассказали OBOZREVATEL в "Нафтогазе", продавать голубое топливо и заключать договора с поставщиками будут по тому тарифу и тем правилам, которые принял Кабмин. Учитывая, что действующее постановление №187 истекает 1 ноября, если новые проект не вступит в действие вовремя, голубое топливо для украинцев может подорожать не до 8,55 грн, а сразу до 14,5 грн (столько на данный момент платит промышленность).