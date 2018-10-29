МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Кабмину отказали в повышении тарифа на газ: появился новый график подорожания

9.3тЧитать материал на украинском

В Украине в следующем году газ подорожает до 9,8 грн, а в 2020-м – до более 12 грн за кубометр. Соответствующее постановление уже приняло правительство. Через несколько дней украинцы будут платить за каждый куб 8,55 вместо 6,9 грн. Кроме того, Министерство финансов сможет получать информацию о потребителях, а "рыночную цену" зафиксировали на уровне тарифа "Нафтогаза" для промышленности.

С соответствующими новшествами не согласились в Регуляторной службе. Там, указав на нарушение со стороны Кабмина, отказались согласовывать документ.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине будет дорожать голубое топливо и к чему может привести решение Регуляторной службы.

Как будет дорожать газ в Украине

За следующий год стоимость газа для украинцев может подскочить в два раза, об этом говорится в уже принятом постановлении Кабмина. Так, если в октябре 2018-го один куб обходился в 6,9 грн, то в январе 2020-го за такое же количество голубого топлива придется заплатить уже около 14 грн.

В повышении тарифа на газ отказали: новый график подорожания

Как вырастут цены:

  • С 1 ноября 2018-го – с 6,9 до 8,55 грн за куб

  • С мая 2019-го – с 8,55 до 9,8 грн за куб

Согласно документу, в Украине фактически отказались от импортного паритета при формировании тарифа на газ, теперь цены будут отталкиваться от внутреннего рынка. Постепенно стоимость голубого топлива для населения и промышленных потребителей уравняют. На данный момент промышленность, согласно тарифу "Нафтогаза", платит за куб газа около 14,5 грн, а население – 6,9 грн (с 1 ноября – 8,5 грн).

Новости
Кабмину отказали в повышении цен на газ для украинцев: что это значит

Новая формула: тариф на газ для промышленности умножить на коэффициент дисконта. "Скидка" с ноября этого года и по май следующего составит около 31%. Так, стоимость газа для промышленности умножат на коэффициент 0,6943. Полученная сумма – новый тариф на газ. И с первого ноября он составит 8,55 грн за куб.

С 1 мая 2019-го украинцы будут платить за голубое топливо уже 80% от его стоимости на рынке для промышленности. В своем постановлении Кабинет министров учитывал, что рыночная цена в Украине – 12,3 грн за куб. Соответственно, уже в конце отопительного сезона за каждый кубометр придется платить 9,8 грн.

Но и на этом подорожание не закончится. В 2020-м, согласно решению правительства, НАК должен продавать голубое топливо населению по цене, которая в среднем не выше тарифа для промышленности. А это означает практически полную либерализацию рынка.

"С 1 января 2020 НАК "Нафтогаз" продает/поставляет природный газ по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше средней арифметической цены газа, по которой компания предлагает газ промышленным потребителям при условии оплаты до периода поставки газа", - говорится в постановлении.

Документ приняли с нарушениями

Кабинет министров обязан был перед принятием постановления опубликовать его на официальном сайте, рассмотреть предложения всех заинтересованных сторон, а после согласовать с Государственной регуляторной службой и предоставить обоснование к проекту. Однако документ появился почти спустя неделю после принятия. А регуляторная служба, как заявили в ведомстве, вовсе не ознакомилась с документом.

Уже после принятия чиновники внимательно изучили документ и решили отклонить постановление. Согласно ст. 21 закона "О регуляторной политике" это означает, что постановление не может быть принято.

Юрист Александр Плахотник отмечает: правительство имеет право обратиться в регуляторную службу и инициировать создание согласительной группы. Там проведут консультации и устранят противоречия.

В повышении тарифа на газ отказали: новый график подорожания

"Вообще по процедуре в первую очередь должны были провести анализ регуляторного влияния. Как заявили в Государственной регуляторной службе, такой анализ отсутствует. Но документ уже приняли, надеяться, что тарифы теперь не пересмотрят, не стоит", - отмечает юрист.

Новости
Как в Украине будет дорожать газ: раскрыты детали поэтапного роста цен

Главные претензии регуляторной службы – "Нафтогаз" в отдельных случаях выступает "лишним" посредником. К примеру, дочерняя компания НАКа "Укргаздобыча" успешно продает голубое топливо, однако в постановлении говорится, что голубое топливо, которое она добывает, должен продавать "Нафтогаз". Кроме того, операторы должны будут собирать информацию на всех потребителей и передавать ее Минфину. А это, по мнению службы, противоречит закону о "Защите персональных данных". В связи с указанными нарушениями регуляторная служба отклонила уже принятое постановление Кабмина.

Однако, как рассказали OBOZREVATEL в "Нафтогазе", продавать голубое топливо и заключать договора с поставщиками будут по тому тарифу и тем правилам, которые принял Кабмин. Учитывая, что действующее постановление №187 истекает 1 ноября, если новые проект не вступит в действие вовремя, голубое топливо для украинцев может подорожать не до 8,55 грн, а сразу до 14,5 грн (столько на данный момент платит промышленность).

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объекты
тарифыгаз
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
5
Смешно
7
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
Конечно лучше сразу по полной поднять, что бы потом не поднимали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
14,5грн это не предел. По требованию ассоциации, цены на энергоносители должны быть минимальными в Евросоюзе, а именно 21 грн/куб и свет 3,65 грн/кВт. А если вступаешь или рвешься, то требования надо выполнять.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Опять о нерабах думают в правильном направлении....что наскакали на МАНДАйне, то и насасывайте не рабы...мля!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги