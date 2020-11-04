Кабмин поднял часть выплат военным: кто сможет получить на 100 тысяч грн больше

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Войска РФ нарушили режим тишины на Донбассе

Кабинет министров на 100 тысяч гривен увеличил предельный размер компенсации на протезы для военнослужащих, принимавших участие в войне на Донбассе.

Об этом по итогам заседания правительства в среду, 4 ноября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство поддержало решения, направленные на поддержку наших воинов. Одно из принятых решений даст возможность нашим гражданам, которые давали отпор российской агрессии на Востоке Украины, изменить протезы, у которых закончился срок эксплуатации на более современные. А также позволит обеспечить их специальными изделиями для занятий спорта", – сказано в сообщении.

В частности, был увеличен предельный размер компенсации по части механизма протеза до 440 тыс. грн - почти на 100 тыс грн больше, чем сейчас.

9 млн грн выделили для семей лиц, погибших в зоне ООС, и лицам, получившим инвалидность при исполнении боевых задач на Донбассе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, военные медики Украины, которые лечат больных коронавирус, получат премии.

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