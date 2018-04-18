Кабмин огласил курс доллара до 2021 года в Украине

В ближайшие несколько лет - до 2021 года – курс доллара может вырасти до 31,8 грн за доллар.

Об этом свидетельствует проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы, в котором прописаны соответствующие суммы, передает "Экономическая правда".

В 2019 году обменный курс гривни к доллару США в среднем за период составит 30,5 грн за доллар. В 2020 - 31,4 грн за доллар, в 2021 - 31,8 грн за доллар.

Как сообщал "Обозреватель", согласно пессимистическому прогнозу экспертов, курс доллара на конец 2018 года может составить 30 грн/долл., а в конце 2019 – 34 гривни за доллар.