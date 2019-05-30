Кабмин Гройсмана отказались отправлять в отставку: что решила Рада

Верховная Рада Украины в четверг, 30 мая, отказалась отправить в отставку действующий Кабинет министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"За" отставку проголосовало 97 депутатов, против - 63 депутата. Таким образом парламент не поддержал отставку правительства (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

К слову, из Блока Петра Порошенко, членом которого являлся сам Гройсман, его отставку поддержали депутаты Антонищак, Дмитренко, Брензович, Сугоняко, Новак и Немировський.

Гройсман поблагодарил депутатов после голосования.

"Уважаемые коллеги, я благодарю за ваше решение. Сказал, что к любому решению отнесусь с уважением. Это была позиция, а не эмоции. Я никогда не скидывал с себя ответственность. С самого детства... Вы думаете, я не понимаю, насколько людям сложно? Легко ли обслуживать государственный долг в 417 млрд грн - треть нашего бюджета? Вместе с тем мы начали изменения, и они могут проходить быстрее, если фракции объединяться и будут голосовать", - заявил премьер.

Также Гройсман обратился к тем депутатам, которые его критиковали.

"Я понимаю, что вы сегодня развиваете свои легкие, толкая воздух в информационное пространство. Займитесь тем, чтобы голосовать своим сердцем. Сегодня я понял, почему люди говорят, что не уважают парламент... Для вас, для некоторых, важен ваш мандат, рейтинг, значок, неприкосновенность, а для меня важны Украина и украинцы. Я только три года премьер! А некоторые десятки лет при власти. и я борюсь с тем, что вы натворили...мы должны все это выгребать после вас!", - заявил глава правительства.

Во время своего выступления в Раде перед голосованием, Гройсман заявил, что никогда не держался за должность, поэтому и подал заявление об отставке.

"Три года назад ВР приняла решение поддержать мою кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Я сказал о том, что для меня очень ответственной задачей было обеспечить в стране стабильность и не допустить в сложных условиях любых кризисных явлений", - сказал Гройсман.

Он отметил, что решения, которые принимались, в первую очередь касались того, чтобы достичь целей. Но отметил, что является реалистом и понимает, что далеко не все сделано в государстве.

"Для того, чтобы мы были более быстрыми, эффективными, должны консолидировать усилия не только правительства Украины, но и украинского парламента. В разное время мы принимали не простые решения и очень часто тяжелые. Но я хочу сегодня поблагодарить каждого депутата Верховной Рады Украины, выполняющего свой долг. И принимал государственные решения для того, чтобы страна стала сильнее", - сказал Гройсман.

Спикер Андрей Парубий скриншот

Отметим, что парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" приняли решение не поддерживать отставку правительства. В общем, эти две фракции насчитывают 210 нардепов.

"Почти единогласно было принято решение не поддерживать голосование за отставку правительства. То есть фракция будет голосовать против отставки", — сказал депутат БПП Вадим Денисенко в кулуарах Верховной Рады после заседания фракции.

Денисенко отметил, что присутствовавший на заседании Гройсман не озвучивал никаких просьб относительно голосования.

Член фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар заявила, что правительство должно продолжать работать, чтобы не подрывать сотрудничество с Международным валютным фондом.

"Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом... это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная организация в стране должна оставаться", - пояснила Сюмар.

Стоит отметить, что лидер парламентской фракции ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко выступила за отставку Кабинета министров Владимира Гройсмана.

"Считаю, что если Гройсман собственноручно написал и подал заявление об отставке, то парламент не просто должен удовлетворить его, а обязан отправить в отставку это правительство", - сказала Тимошенко.

По ее словам, за последние годы работа действующего правительства привела к "тупиковой экономической и несправедливой социальной ситуации".

Позже народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская заявила, что парламентская фракция "Оппозиционный блок" поддержит отставку Гройсмана.

"Решение может быть только одно – отправить в отставку это правительство", - заявила она на утреннем пленарном заседании парламента в четверг.

Поименное голосование:

Ранее в среду, 29 мая, профильный комитет Рады поддержал отставку правительства Гройсмана.

"Рассмотрев заявление об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В. Б., комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде Украины определиться путем голосования по отставке премьер-министра Украины Гройсмана", — сказано в представлении проекта постановления.

После отставки Гройсмана исполнять его обязанности временно будет первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

В этом случае парламент формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией.

При этом премьер и министры продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

Главные результаты работы правительства Гройсмана:

1. Стабилизация

После того, как по итогам 2015 ВВП Украины упал почти на 10%, в 2016 экономика показала рост - на 2,3%. По 2018 ВВП вырос на 3,2%.

При этом по итогам 2018 инфляцию впервые от 2014 удалось удержать в пределах 10%.

Команде Гройсмана удалось вовремя выплачивать долги и уменьшать дефицит бюджета. Если на начало 2016 долг составлял 79,1% от ВВП страны, то на начало 2019 он снизился до 60,9%. Дефицит бюджета, то есть превышение расходов над доходами, удалось сократить от почти 3% до 1,7%.

2. Цена на газ

Одним из первых решений правительства Гройсмана стало введение так называемой единой цены на газ. Оно предусматривало, что все потребители, включая население, должны платить одинаковую цену за тот же объем энергоресурсов. Это решение повлекло за собой значительный рост тарифов.

Однако формальное решение от апреля 2016 так и не было выполнено полностью, а правительство принялось принимать временные ограничения на цены на газ для населения.

Так продолжалось до осени 2018 года, когда правительство приняло газовое постановление, которым повысило цены на газ на 23,5%, а также расписал график дальнейших повышений к концу 2019 года, когда, как ожидалось, цены для населения должны стать 100% рыночными.

Однако уже весной 2019 выяснилось, что зафиксированные в постановлении цены стали выше, чем рыночные. И правительству пришлось решать вопрос в ручном режиме.

3. Субсидии

В 2016 году на субсидии было потрачено 40 млрд из бюджета, то в 2018 - уже 71 млрд грн.

В течение всего этого времени правительство сначала пыталось проверить получателей субсидий, чтобы отделить тех, кто не имеет на них права. Впоследствии были попытки сделать критерии отбора более строгими. В начале 2019 года правительство монетизировало субсидии, то есть начало выплачивать их "живыми деньгами".

4. Соцстандарты

С 1 января 2017 года "минималка" была увеличена сразу в два раза - с 1600 до 3200 грн в месяц. Однако дальше повышения были не такими заметными. В общем с апреля 2016 до начала 2019 минимальная зарплата выросла в три раза - до 4173 грн. При этом средняя зарплата в Украине выросла всего в два раза - с 4686 грн до 9326 грн в месяц.

С апреля 2016 до начала 2019 минимальная пенсия выросла на треть - до 1497 грн, а средняя - в 1,7 раза, до 2899 грн.

5. Сотрудничество с МВФ

К концу 2018 года, после более полуторагодичного перерыва, МВФ одобрил предоставление Украине транша в 1,4 млрд долларов по новой программе сотрудничества - stand-by.

Директора фонда также утвердили прекращение старой программы расширенного финансирования (EFF). Начавшаяся весной 2015 программа расширенного финансирования предполагала возможность выделения Украине около 17,5 млрд долларов на четыре года. Киев смог получить меньше половины выделенных средств.

6. Ремонт дорог

Модернизацию транспортной инфраструктуры правительство Гройсмана называет одним из своих главных достижений. По данным правительства, за последние три года было отремонтировано 6800 км дорог - столько же, сколько за предыдущие 9 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем первом обращении в Верховной Раде после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что неэффективные члены правительства могут "освободить места":

"Позвольте мне сейчас процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, почему правительство разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Неправда. Может. Вы можете взять ручку и бумагу, и освободить места".

После этого Гройсман объявил об отставке. Он заявил, что ему не стыдно за работу правительства, поэтому готов уйти досрочно.

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