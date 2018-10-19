МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Кабинет министров собрался на экстренное заседание: что обсудят

13.1тЧитать материал на украинском

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание в пятницу, 19 октября. На заседании согласовали повышение цены на газ.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании.

Ранее информацию о заседании распространило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.

На вопрос о том, собирается ли премьер-министр Владимир Гройсман выносить вопрос о повышении цены на газ, один из собеседников издания сказал: "Никто этого не знает".

Вместе с тем другие источники издания и в правительстве, и в парламенте предупредили, что цены на газ могут поднять на 23%.

Новости
''Будут затягивать'': озвучен прогноз по срокам подорожания газа в Украине

Кабинет министров собрался на экстренное заседание: что обсудят

Ранее стало известно, что подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, откладывается из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".

В случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 до более 11 грн.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась исполнять требование.

На сегодняшний день вопрос цен на газ для населения является одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
42
171
Смешно
9
Интересно
26
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ни в коем случае не покупайте газ у москалей! Украине нужен демократический газ от Великой энергетической державы и друга -США. Они же по замещению закупят у ПАО "НОВАТЕК" и из Усть-Луга (ЛО) поставят в Свиноустьце (Польша), дальше это уже будет американский СПГ демократизирован (+ 3-4 посредника в Швейцарии, Голландии) и дегазирован в арендованном терминале, поставлен по трубе в свободную и вольную Украину. Но напрямую у москалей не покупайте, иначе предадите революцию достоинства. За этот демократический газ стояла и погибла Небесная сотня.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tesoro Malu
Tesoro Malu
Смешно читать разных придуров рассейских. Не волнуйтесь скоро своим вонючим газом будете Сибирь китайцам топить причем забесплатно а потом в рай попадете, прямиком)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Tesoro Malu, И Сибирь будем топить, и Южную Корею, китайцев будем топить, они как раз отказались покупать СПГ у США из-за этого. :))) Всех, у кого деньги есть согреем. :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Alekperov Valery
Alekperov Valery
Когда-то Британская Королева по-Советовала о-Голодавшим Подданным перейти с По-Едания Хлеба, на который у Них НЕ-Стало Денех, на Пирожные...: "У, Вас НЕТ Хлеба...?!?... Так, Кушайте Пирожные...!!!..."
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги