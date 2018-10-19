Кабинет министров собрался на экстренное заседание: что обсудят

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание в пятницу, 19 октября. На заседании согласовали повышение цены на газ.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании.

Ранее информацию о заседании распространило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.

На вопрос о том, собирается ли премьер-министр Владимир Гройсман выносить вопрос о повышении цены на газ, один из собеседников издания сказал: "Никто этого не знает".

Вместе с тем другие источники издания и в правительстве, и в парламенте предупредили, что цены на газ могут поднять на 23%.

Ранее стало известно, что подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, откладывается из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".

В случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 до более 11 грн.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась исполнять требование.

На сегодняшний день вопрос цен на газ для населения является одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ.