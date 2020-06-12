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12 июня • обновлено в 13:12
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К застройщику Ваврышу пришла "бизнес-няня" с автоматами

3.1т
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К известному украинскому застройщику Андрею Ваврышу в офис компании SAGA Development пришли с обысками следователи Государственного бюро расследований.

Об этом он написал в Facebook. Ваврыш саркастически прокомментировал сам факт обысков и напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал "бизнес-нянь" для предпринимателей.

"Мои работники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедших поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное, они были поражены", – сказано в сообщении.

Согласно копии судебного постановления об обыске, работники ГБР намеревались проверить "законность строительства на земельных участках города Киева".

В документе перечислены 11 построенных или строящихся ЖК под девелопментом SAGA.

Ваврыш сообщил, что правоохранители интересовались застройкой SAGA Development на землях Национальной академии внутренних дел. Речь идет о комплексе O2 Residence на 22-м километре Бориспольского шоссе. ГБР расследует дело по статье "Злоупотребление служебным положением".

"Пользуясь случаем, мы спросили у них, можно ли трактовать, как выполнение программы президента о прекращении экономического давления на бизнес? Потому, что формулировки запроса о крупнейших застройщиках города (см. приложение) с просьбой предоставить информацию о наличии преступлений или их опровержения в рамках уже существующего производства нам показалось немного странным", – написал Ваврыш.

Застройщик обвинил правоохранительные органы в "противодействии законной хозяйственной деятельности".

Обыски в компании SAGA Development

Обыски в компании SAGA Development

Facebook Андрея Вавриша

Обыски в компании SAGA Development

Обыски в компании SAGA Development

Facebook Андрея Вавриша

Обыски в компании SAGA Development

Обыски в компании SAGA Development

Facebook Андрея Вавриша

Обыски в компании SAGA Development

Обыски в компании SAGA Development

Facebook Андрея Вавриша

Обыски в компании SAGA Development

Обыски в компании SAGA Development

Facebook Андрея Вавриша

Обыски в компании SAGA Development

Обыски в компании SAGA Development

Facebook Андрея Вавриша

Обыски в компании SAGA Development

Обыски в компании SAGA Development

Facebook Андрея Вавриша

Обыски в компании SAGA Development

Обыски в компании SAGA Development

Facebook Андрея Вавриша

20 мая Зеленский заявил, что законопроект об "инвестиционых нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлени при органах власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 июня в дом, где живет бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, пришли с обыском сотрудники ГБР. Его заверили, мол, обыск "связан с решением суда в отношении бывших владельцев дома".

Позже стало известно, что обыск в доме Емельяна проводили не непосредственно у бывшего чиновника.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Андрей Вавриш
Место
Украина Киев
Тег
Государственное Бюро Расследований
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