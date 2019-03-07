Из-за "евроблях": авторынок Украины побил новый рекорд

В Украине окончание срока льготной легализации "евроблях" спровоцировало новый рекорд на рынке легковых автомобилей.

В частности, по итогам февраля первичную регистрацию прошли 90,8 тысячи авто, из которых 85 тысяч были импортированными автомобилями с пробегом, говорится на сайте ассоциации "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос почти в 14 раз, а по сравнению с январем 2019 года – на 65%.

Львиную долю в этих регистрациях составили бывшие "евробляхи", для которых февраль был последним месяцем растаможки по сниженным ставкам акцизного налога.

Наиболее популярной маркой в растаможенном "секонд-хенде" в прошлом месяце стал Volkswagen (17,9 тысячи авто), на втором месте – Opel (9,4 тысячи авто), а на третьем – Audi (7,6 тысячи авто).

Напомним, с 23 февраля по 23 мая в Украине будет действовать общий режим растаможки – по полной ставке, предусмотренной в законе. Уже с 23 мая владельцы нерастаможенных автомобилей будут платить штраф в 170 тыс. гривен.

Какие штрафы вводят:

за вождение машины на еврономерах – 8,5 тыс. гривен;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 тыс. гривен и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 гривен;

от 1 до 10 суток – 340 гривен;

от 10 до 20 суток – 8,5 тыс. гривен;

от 20 до 30 суток – 85 тыс. гривен;

от 30 суток – 170 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

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