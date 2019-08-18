Из какого г*вна сделали?" Сеть развеселило российское "скрепное" мороженое

В сети высмеяли мороженое российского производителя "Царь Холод" под названием "Лебездунья".
На весьма специфический продукт обратил внимание в своем Twitter блогер "Фашик Донецкий". В комментариях пользователи тут же обратили внимание на то, что российская пропаганда всячески пытается возродить "имперский дух".
Оказывается, слово лебездунья – это своего рода архаизм и означает он "сладкоежка". Был у него и не менее забавный синоним: "мачуфронья".
Мороженое "Лебездунья"
Пользователей эта отсылка в прошлое развеселила. "Скрепное мороженое!", "Младенцы на завтрак вдохновили?", "Их какого г*вна его сделали?" – иронизируют они.
Ааа? pic.twitter.com/lwWo9xXuLC— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 16 августа 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в России появилось в продаже мороженное "Выбор Кремля", которое выпустило предприятие управления делами президента РФ.
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