Из какого г*вна сделали?" Сеть развеселило российское "скрепное" мороженое

В сети высмеяли мороженое российского производителя "Царь Холод" под названием "Лебездунья".

На весьма специфический продукт обратил внимание в своем Twitter блогер "Фашик Донецкий". В комментариях пользователи тут же обратили внимание на то, что российская пропаганда всячески пытается возродить "имперский дух".

Оказывается, слово лебездунья – это своего рода архаизм и означает он "сладкоежка". Был у него и не менее забавный синоним: "мачуфронья".

Мороженое "Лебездунья"

Пользователей эта отсылка в прошлое развеселила. "Скрепное мороженое!", "Младенцы на завтрак вдохновили?", "Их какого г*вна его сделали?" – иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в России появилось в продаже мороженное "Выбор Кремля", которое выпустило предприятие управления делами президента РФ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.