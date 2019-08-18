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Из какого г*вна сделали?" Сеть развеселило российское "скрепное" мороженое

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В сети высмеяли мороженое российского производителя "Царь Холод" под названием "Лебездунья".

На весьма специфический продукт обратил внимание в своем Twitter блогер "Фашик Донецкий". В комментариях пользователи тут же обратили внимание на то, что российская пропаганда всячески пытается возродить "имперский дух".

Оказывается, слово лебездунья – это своего рода архаизм и означает он "сладкоежка". Был у него и не менее забавный синоним: "мачуфронья".

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Мороженое "Лебездунья"

Мороженое "Лебездунья"

Пользователей эта отсылка в прошлое развеселила. "Скрепное мороженое!", "Младенцы на завтрак вдохновили?", "Их какого г*вна его сделали?" – иронизируют они.

Из какого г*вна сделали?" Сеть развеселило российское "скрепное" мороженое
Из какого г*вна сделали?" Сеть развеселило российское "скрепное" мороженое

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в России появилось в продаже мороженное "Выбор Кремля", которое выпустило предприятие управления делами президента РФ.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А меня рассмешила инфа про танкер который вы арестовали якобы....Идёт плановый ремонт)))))))))))))))))))))))))))))))))Экипаж в Анапе отдыхает. Ремонт закончат..экипаж перегонит его в Россию))))))))))))))))))))))))
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