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16 января • обновлено в 23:24
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"Исторический день": стоимость ценных бумаг Украины превысила 100% номинала

1.6т
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Стоимость украинских варрантов на международной бирже превысила 100% от номинала, несмотря на то, что несколько лет они продавались по 29%.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он напомнил, что руководитель Franklin Templeton Investments Майкл Хазенстаб назвал покупку украинских еврооблигаций одной из лучших своих инвестиций.

"Исторический день, впервые в истории цена на украинские варранты превысила 100% от номинала", – написал он.

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Стоимость украинских варрантов превысила 100% номинала

Стоимость украинских варрантов превысила 100% номинала

ГП "Госвнешинформ"

"Соглашение о реструктуризации еврооблигаций Украины предусматривало немедленное списание 20% основного долга Украины, уменьшало гарантированный долг на 3,2 млрд долл. При этом по ценным бумагам была повышена средневзвешенная купонная ставка с 7,22% до 7,75% годовых. Также установлена отсрочка погашения еврооблигаций на 4 года – с 2015 – 2023 до 2019 – 2027, за эти 4 года Украина должна оплатить по кредитам около $15 млрд", – также сообщил Компаниец.

Экономист пришел к выводу, что Украина должна будет сделать выплаты в рамках указанного Соглашения, несмотря на то, что в среднегодовой стратегии правительства было отмечено, что "никаких выплат по варрантах не будет в ближайшие годы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исторического максимума достиг долг Украины перед иностранными инвесторами, которые купили облигации внутреннего госзайма.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Владимир Компаниец
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