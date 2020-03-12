Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России "нефтяную войну"

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к Саудовской Аравии в нефтяной "войне" против России.
Как сообщает агентство Bloomberg, на такое решение нервно отреагировал мировой рынок нефти.
По информации источников агентства, Ирак и Кувейт будут поставлять углеводородное сырье своим партнерам со скидкой, а Объединенные Арабские Эмираты понизили цену для февральских поставок.
Иракская нефть с апреля будет экспортироваться со скидкой пять долларов за бочку, сырье из Кувейта поступит на рынок со скидкой шесть долларов. Устанавливающие цены задним числом ОАЭ с января скинули с бочки 1,63 доллара.
России объявили нефтяную войну новые страны
Иракская госкомпания SOMO собирается увеличить поставки “черного золота” за рубеж в апреле, утверждает информированный источник агентства.
"Падение цен на нефть на этой неделе на 30 долларов вызывает переворот далеко за пределами нефтяных рынков, поскольку ценовая война между Саудовской Аравией и Россией угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость энергетических компаний", – сказано в статье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
11 марта стало известно, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки.
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