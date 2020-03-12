Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России "нефтяную войну"

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к Саудовской Аравии в нефтяной "войне" против России.

Как сообщает агентство Bloomberg, на такое решение нервно отреагировал мировой рынок нефти.

По информации источников агентства, Ирак и Кувейт будут поставлять углеводородное сырье своим партнерам со скидкой, а Объединенные Арабские Эмираты понизили цену для февральских поставок.

Иракская нефть с апреля будет экспортироваться со скидкой пять долларов за бочку, сырье из Кувейта поступит на рынок со скидкой шесть долларов. Устанавливающие цены задним числом ОАЭ с января скинули с бочки 1,63 доллара.

России объявили нефтяную войну новые страны

Иракская госкомпания SOMO собирается увеличить поставки “черного золота” за рубеж в апреле, утверждает информированный источник агентства.

"Падение цен на нефть на этой неделе на 30 долларов вызывает переворот далеко за пределами нефтяных рынков, поскольку ценовая война между Саудовской Аравией и Россией угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость энергетических компаний", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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