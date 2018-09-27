В Украине появились первые iPhone XS: в США в 1,5 раза дешевле

В украинские магазины техники и электроники поступили в продажу новые смартфоны компании Apple: iPhone XS, iPhone XS Max. Минимальная цена на смартфон составляет 41 999 грн, что в полтора раза превышает официальную цену компании.

Так, цены на новые "яблочные" смартфоны выглядят следующим образом (в сравнении с американскими):

iPhone XS на 64 GB - от 41 999 грн до 44 899 грн (в США - $999 - 28,2 тыс. грн);

iPhone XS на 256 GB стоит 42 200 грн до 49 499 грн (в США - $1149 - 32,3 тыс. грн);

iPhone XS MAX на 64 GB - от 45 899 грн до 47 599 грн (в США - $1099 - 31 тыс. грн);

iPhone XS MAX на 256 GB - 46199 грн до 49 199 грн (в США - $1249 - 35,1 тыс. грн);

iPhone XS MAX на 512 GB - 56 499 грн до 67 337 грн (в США - $1449 - 42,2 тыс. грн).

Наиболее дорогой моделью на сегодняшний день в Украине является iPhone XS MAX 512 GB серебряного цвета. За этот смартфон потенциальному покупателю придется отдать 67 337 грн.

Цен на модели XR пока нет, однако эксперты полагают, что стоимость данной модели будет достигать 30 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор Apple рассказал, почему новый Iрhone такой дорогой.