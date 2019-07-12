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"Инфраструктура растет": как Медведчук осваивает одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России

3.1т Читать материал на украинском

Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко начала осваивать одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России.

В частности, речь идет о Гаврикивском месторождение в Ханты-Мансийском округе, сообщают "Наші гроші" в Twitter.

"Так растет инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения. Это фото из последнего отчета", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, запасы соответствующего месторождения оцениваются в десятки миллионов тонн.

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"Супругам кумовьев Путина удалось обойти ключевых игроков на российском нефтегазовом рынке и получить доступ к одному из трех крупнейших нефтегазовых месторождений РФ", – отметили журналисты.

Медведчук взялся за крупнейшее нефтегазовое месторождение РФ

Медведчук взялся за крупнейшее нефтегазовое месторождение РФ

Инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения растет

Инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения растет

"Наші гроші"

Инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения растет

Инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения растет

"Наші гроші"

Инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения растет

Инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения растет

"Наші гроші"

Инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения растет

Инфраструктура вокруг Гаврикивского нефтегазового месторождения растет

"Наші гроші"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук лично признался, что Марченко владеет бизнесом в России. При этом он уточнил, что "она владеет, а управляю я".

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Персоны
Оксана Марченко Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Новости России
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Любофь к русскому миру бесплатной быть не может!
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