IKEA запустила продажи в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в четверг, 14 мая, запустила онлайн-продажи в Украине.

Как сообщает OBOZREVATEL, на украинском сайте магазина уже доступна функция приобретения товаров.

Покупатели могут заказать продукцию с доставкой на дом или забрать в точках выдачи в магазинах Auchan Rive Gauche и Metro.

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Сама компания уже отмечала, что начнет выход на украинский рынок с запуска онлайн-площадки. Когда IKEA планирует открыть первый магазин в Украине в киевском ТРЦ Blockbuster Mall пока неизвестно.

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Как сообщал OBOZREVATEL 7 мая IKEA запустила в Украине официальный сайт с ценами. Но продажи в магазине в ТРЦ отложила на неопределенный срок из-за карантина.

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