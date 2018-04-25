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IKEA в Украине: Кабмин принял важное решение

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Кабинет министров создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода на рынок Украины шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA.

Как сообщается в Facebook на странице Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, об этом рассказал директор Даниэль Билак.

"Решено, что правительство создаст межведомственную рабочую группу, в которую пригласят представителей Киевской горгосадминистрации для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов. Чтобы гарантировать, что IKEA сможет как можно скорее откроет свои магазины в Украине", - рассказал Билак.

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Директор UkraineInvest отметил, что решение IKEA зайти в Украину является показателем улучшения инвестиционного климата в стране.

Ранее "Обозреватель" сообщал, когда может открыться первый магазин IKEA в Украине.

Место
Украина
Объект
IKEA
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