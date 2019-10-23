"Игорная зона для богатых": оккупанты в Крыму пошли на новую уловку

В Крыму оккупанты планируют создать из целого поселка "игорную зону для туристов и богатых людей".

Как сообщает ТАСС, для этого "власти" Крыма выбрали поселок Кацивели. Игорная зона якобы направлена на то, чтобы привлечь туристов.

Как утверждает подконтрольный Кремлю "глава" Крыма Сергей Аксенов, российскому правительству уже направлены соответствующие документы. Все необходимые соглашения будут заключены в течение ноября.

Крым, Кацивели

По его словам, азартные игры будут ориентированы прежде всего на приезжих, на богатых людей".

"Инвесторы могут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов", - отметил он.

При этом "глава Крыма" не считает, что игорному бизнесу помешают санкции. Все процедуры оккупанты планируют завершить в течение несколько лет.

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму занялись восстановлением подземного хранилища горюче-смазочных материалов для российских военных, которое было построено в 70-х годах.

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