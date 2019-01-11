''Хорошо подготовились'': в НБУ рассказали о долгах Украины

Украина продолжит размещение облигаций на внешнем рынке, несмотря на пик выплат по внешним долгам. Для этого НБУ планирует применить так называемый метод roll over.

Об этом в эфире ObozTV рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Он подчеркнул, что значительный объем выплат по долговым обязательствам не означает, что Украина ничего не одолжит в этом году.

"Будут поступать деньги от наших международных партнеров и доноров. Украина будет размещать облигации на внешнем рынке и привлекать облигации на внутреннем рынке. Соответственно, большой объем этих операций предусматривает определенную волатильность", – пояснил Пономаренко.

Несмотря на сомнения зарубежных инвесторов, он убежден, что Украина вошла в новый 2019 год хорошо подготовленной с финансовой точки зрения.

"Об этом свидетельствуют прежде всего объемы ЗВР. А также стабильность гривни, ведь за 2018 год гривня даже укрепилась", – заверил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самыми убыточными банками по итогам октября 2018 года стали финансовые учреждения с российским капиталом. В частности, Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен.

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