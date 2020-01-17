"Ход Богданом": появилось объяснение отставки Гончарука

Заявление главы украинского правительства Алексея Гончарука об отставке следует расценивать как премьерский "ход Богданом". Таким образом руководитель Кабинета министров стремится укрепить свой иммунитет.

"Кварталовская" часть президентского офиса была озадачена выходкой премьера: ведь между главой государства и главой КМУ были якобы нормальные отношения, а обнародованные пленки не освещали ничего принципиально нового, давали только основания потаскать за ухо "мальчика на самокате", – пишет в Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

По его словам, после новости об отставке "богдановское" крыло Офиса президента с самого утра находится в приподнятом настроении. Шефредактор OBOZREVATEL предполагает, что повторяется история с заявлением об отставке самого Андрея Богдана, которую рассылал в свое время замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Как свидетельствуют мои источники, тогда многие прочили увольнение главы офиса, и Андрей Иосифович будто бы превентивно рэкетнул президента, мол, готов в любое время... Расчет тот же, что и в случае с Гончаруком: глава государства не готовился к ротации , поэтому такой политический кульбит поставил Зеленского в сложную ситуацию", – добавил Сохар.

Он отметил, что после той ситуации Богдан удержался, а что будет с Гончаруком – покажет время.

"Конечно, с точки зрения лидера "Слуги народа", менять руководителя правительства лучше весной, а то и осенью, поближе к прогнозируемым электоральным ивентам. Хотя ради спасения интересов экономики, перегружать Кабмин надо немедленно. Вот и посмотрим, Владимир Александрович у нас больше политик или гражданин", – резюмировал Сохар.

Заявление главы украинского правительства Алексея Гончарука об отставке следует расценивать как премьерский "ход Богданом"

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