"Ход Богданом": появилось объяснение отставки Гончарука

Заявление главы украинского правительства Алексея Гончарука об отставке следует расценивать как премьерский "ход Богданом". Таким образом руководитель Кабинета министров стремится укрепить свой иммунитет.
"Кварталовская" часть президентского офиса была озадачена выходкой премьера: ведь между главой государства и главой КМУ были якобы нормальные отношения, а обнародованные пленки не освещали ничего принципиально нового, давали только основания потаскать за ухо "мальчика на самокате", – пишет в Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.
По его словам, после новости об отставке "богдановское" крыло Офиса президента с самого утра находится в приподнятом настроении. Шефредактор OBOZREVATEL предполагает, что повторяется история с заявлением об отставке самого Андрея Богдана, которую рассылал в свое время замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
"Как свидетельствуют мои источники, тогда многие прочили увольнение главы офиса, и Андрей Иосифович будто бы превентивно рэкетнул президента, мол, готов в любое время... Расчет тот же, что и в случае с Гончаруком: глава государства не готовился к ротации , поэтому такой политический кульбит поставил Зеленского в сложную ситуацию", – добавил Сохар.
Он отметил, что после той ситуации Богдан удержался, а что будет с Гончаруком – покажет время.
"Конечно, с точки зрения лидера "Слуги народа", менять руководителя правительства лучше весной, а то и осенью, поближе к прогнозируемым электоральным ивентам. Хотя ради спасения интересов экономики, перегружать Кабмин надо немедленно. Вот и посмотрим, Владимир Александрович у нас больше политик или гражданин", – резюмировал Сохар.
Заявление главы украинского правительства Алексея Гончарука об отставке следует расценивать как премьерский "ход Богданом"
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
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