Хищения в Укргазбанке: Омельяненко оставили под стражей

Киевский апелляционный суд решил оставить фигуранта дела о хищениях в Укргазбанке Алексея Омельяненко под стражей до 10 апреля включительно с возможностью внесения залога 90 млн грн.

Об этом сказано в постановлении суда от 22 февраля. Отмечается, что экс-акционер банка может в любой момент внести залог за себя.

"В случае внесения залога обязать подозреваемого после освобождения из-под стражи, прибывать по каждому требованию в суд или в другой орган государственной власти в течение действия меры пресечения в виде залога", - говорится в постановлении суда.

Алексей Омельяненко podpravda.com

Омельяненко до национализации Укргазбанка (которая состоялась в 2009 году) был одним из основных владельцев этого банка (сейчас же ему принадлежит менее 1% акций финучреждения).

Кроме того, до августа 2009 года Омельяненко был членом наблюдательного совета Укргазбанка, а перед этим несколько лет работал заместителем главы правления банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля суд арестовал третьего фигуранта скандального дела экс-чиновников "Укргазбанка", подозреваемых в присвоении 39 млн гривен из государственного бюджета.

11 февраля о подозрении сообщили трем лицам – бывшему члену наблюдательного совета "Укргазбанка", экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия.

Позже экс-заместителю председателя правления банка Алексею Омельяненко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 90 млн грн, а руководителю коммерческой структуры – домашний арест.

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