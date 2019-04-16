"Халява и вставание с колен": в Украине высмеяли тарифы на коммуналку в России

В России в подмосковном городе Долгопрудное счета за коммунальные услуги за квартиру площадью 41 квадратный метр составили около 20 тысяч рублей (8 тысяч гривен).

"Пришли платежки за ЖКХ за квартиру в подмосковном Долгопрудном площадью 41 кв. м: за февраль – 19,4 тысячи рублей, за март – 11,9 тысячи рублей. Как уже писал ранее (и даже выкладывал фото платежки в подтверждение), за январь тоже была плата свыше 11 тысяч", – пишет в Twitter российский журналист Павел Пряников.

По его словам, из 19,4 тысячи рублей (8 тысяч гривен) – 10,1 тысячи рублей (4,1 тысячи гривен) пришлись на отопление.

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На соответствующую новость отреагировали и в Украине.

"Полезно будет узнать тем, кто думает, что у нас дорогая коммуналка из-за Майдана, а в России халява и вставание с колен", – подчеркнул украинский блогер Денис Казанский.

Пришли платёжки за ЖКХ за квартиру в подмосковном Долгопрудном площадью 41 кв. м: за февраль – 19,4 тыс. руб., за март – 11,9 тыс. https://t.co/mrMNOcT3DQ — Pavel Pryanikov (@netovetz) 13 апреля 2019 г.

Известный российский журналист Павел Пряников пишет о размере коммунальных платежей в Подмосковье. В переводе на гривны получается 5-8 тыс за 41 кв. м.



Полезно будет узнать тем, кто думает, что у нас дорогая коммуналка из-за Майдана, а в России халява и вставание с колен. pic.twitter.com/D5Y3YHxZQK — Денис Казанський (@den_kazansky) 14 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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