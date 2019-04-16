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/Новости экономики

"Халява и вставание с колен": в Украине высмеяли тарифы на коммуналку в России

2.3тЧитать материал на украинском

В России в подмосковном городе Долгопрудное счета за коммунальные услуги за квартиру площадью 41 квадратный метр составили около 20 тысяч рублей (8 тысяч гривен).

"Пришли платежки за ЖКХ за квартиру в подмосковном Долгопрудном площадью 41 кв. м: за февраль – 19,4 тысячи рублей, за март – 11,9 тысячи рублей. Как уже писал ранее (и даже выкладывал фото платежки в подтверждение), за январь тоже была плата свыше 11 тысяч", – пишет в Twitter российский журналист Павел Пряников.

По его словам, из 19,4 тысячи рублей (8 тысяч гривен) – 10,1 тысячи рублей (4,1 тысячи гривен) пришлись на отопление.

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На соответствующую новость отреагировали и в Украине.

"Полезно будет узнать тем, кто думает, что у нас дорогая коммуналка из-за Майдана, а в России халява и вставание с колен", – подчеркнул украинский блогер Денис Казанский.

"Халява и вставание с колен": в Украине высмеяли тарифы на коммуналку в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Персона
Денис Казанский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Но скрин квитанции привести поленился этот известный журналист, которого знает только Дениска. Хохлы, вы реально нация дебилов!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Прочитал комментарии москвичей к этому твиту...уржало...Этому журналюге надо рыло намылить за враньё))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Всеобщее мнение...Почитайте..Не поленитесь..животные
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сидоров Андрей, Не будут они читать! Им так легче живётся, с дерьмом в башке и лапшой на ушах! Конченное племя...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Арзамас, трёшка в хрущёвке, 4500 руб. За март был перерасчёт, заплатил 3000руб. Хохлам опять лапшу на кастрюли вешают.
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