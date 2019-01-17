Грядет "конец" евроблях: украинцы из-за огромных штрафов кинулись растаможивать авто 

В Украине "евробляхеры" с ноября заплатили в бюджет более 2 млрд грн. Все деньги направили на выплату пенсий. Всего в этом году, накануне вступления в силу новых правил и драконовских штрафов, количество таких авто сократится в два раза.

OBOZREVATEL разобрался, когда вступят в силу новые правила и что будет с теми, кто не успеет выполнить норму нового закона.

Важно:

в Украине резко выросло количество украинцев, которые растаможили авто;

все собранные средства направляют на пенсии;

на данный момент растаможили авто по новым правилам более 30 тыс. водителей. Всего ждут до 300 тыс. "бляхеров";

всех, кто не успеет растаможить, будут штрафовать. Даже водителей;

максимальный штраф – 170 тыс. грн. Штрафовать начнут в мае 2019-го.

Растаможат каждую вторую, остальных ждут штрафы

Обещанный "евробляхами" "Майдан 3.0" не случился. Несмотря на целый ряд акций протестов, законы, которые приняли еще в прошлом году, уже вступили в силу. И выполнять их придется всем. Судя по статистике, уже сейчас ушлые владельцы таких авто кинулись растаможивать машины.

2019-й может стать переломным в вопросе "еврономеров". Через считанные месяцы полиция будет обязана останавливать машины без украинской регистрации и проверять, нарушены ли сроки растаможки.

Сегодня

"Закон запрещает заниматься коммерческой деятельностью на таких авто. Я лично проверял – огромное количество таксистов в популярных службах пользуются еврономерами. Если раньше у полиции не было оснований для того, чтобы просто так остановить и проверить такого водителя, узнать, когда было ввезено авто, в этом году такой инструмент появится", – напоминает юрист Александр Плахотник.

На данный момент государственный бюджет уже получил 2 млрд грн от растаможки евроавто. Все эти средства направляют в Пенсионный фонд. Активизация началась с 15 ноября. С этого момента в среднем ежедневно государство получает от "евробляхеров" 38 млн грн в день!

По оценкам Министерства финансов, всего в Украине на данный момент находятся около 500 тыс. машин на еврономерах. Правда, в АвтоЕвроСила утверждают, что реальное число – около 2 млн. По разным оценкам только в этом году новые законы позволят сократить количество нерастаможенных машин в два раза.

"По нашим оценкам из 500 тыс. таких машин 250-300 тыс. будет растаможено", – замминистра финансов.

"На сегодня госбюджет от растаможки получил 2 млрд. Больше 30 тыс. уже растаможили. По нашим оценкам из 500 тыс. таких машин 250-300 тыс. будет растаможено", – заявил замминистра финансов Сергей Верланов.

Для остальных есть два варианта: либо платить огромные штрафы, либо вовсе вывести авто из страны. Последним "советом" воспользовались уже тысячи "бляхеров". С нарушением закона в Украину завозили в том числе старые автомобили, стоимость которых из-за растаможки даже по новым правилам может удвоиться. Если растаможивать авто просто невыгодно, его либо бросают в гаражах, либо просто вывозят и оставляют в населенных пунктах недалеко от границы.

Утилизировать авто на территории страны по закону не получится. OBOZREVATEL обзвонил несколько крупных компаний, которые занимаются утилизацией авто. Мы предлагали принять у нас 18-летний BMW на еврономерах, на который у нас якобы есть генеральная доверенность. Ни один из сервисов на наше предложение не согласился.

Считанные месяцы: как накажут украинцев

"Временно, в течение 90 календарных дней со дня вступления закона в силу, ставки налога для транспортных средств определяются с применением коэффициента 0,5", – говорится в принятом документе. То есть до второй половины февраля (закон вступил в силу 25 ноября 2018-го) растаможивать авто можно со ставкой налога в два раза ниже.

Посчитать, сколько придется заплатить за растаможку еврономеров по новым правилам, можно с помощью калькулятора OBOZREVATEL.

При подсчете базовую ставку (зависит от того, двигатель работает на бензине или ДТ) умножают на возраст машины в годах и объем двигателя. Также вводится предельный коэффициент возраста автомобиля, который составляет 15. То есть для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Кроме того, первые 90 дней для владельцев еврономеров будут действовать льготные правила – машину можно легализовать, заплатив акциз со скидкой в 50%.

В мае украинцев, которые не успели растаможить авто, ждет неприятный сюрприз. Спустя 180 дней после вступления закона в силу вводятся драконовские штрафы и ужесточенный контроль. Если раньше без причины полиция не могла остановить машину на еврономерах, в этом году правоохранители получат доступ к информации о том, как долго машина находится на территории страны, и будут обязаны останавливать нарушителя.

"Полиция обязана письменно информировать органы доходов и сборов об обнаружении нецелевого использования, передачи транспортных средств тем, кто не ввозил такое авто", – говорится в законе.

Какие штрафы вводят:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

если задержал на от 1 до 10 суток – 340 грн;

если задержал от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Новости В Запорожье по новым правилам растаможили три автомобиля с еврономерами

Кроме того, ужесточают правила для иностранцев, которые приезжают в Украину на автомобилях без регистрации. Если по действующему закону они фактически могут завезти целый автопарк, то после вступления в силу нового закона сделать это будет практически невозможно. Так, один автомобиль можно будет привезти на год без гарантий, а на каждый следующий фирма, на которую оформлена машина, должна подтверждать готовность оплатить растаможку в случае нарушения таможенных правил.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!