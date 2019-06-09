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"Грубейшая ошибка": Украине предложили хитрый способ "обогатиться" за счет России

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Экономическая блокада Донбасса была грубейшей ошибкой со стороны Украины. Это не только негативно повлияло на отношение жителей оккупированных территорий к украинским властям, но и нарушило экономический баланс государства.

А вот снятие блокады поможет Украине пополнить свой бюджет, в том числе за счет средств РФ, рассказал в эфире ObozTV глава Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев.

Во-первых, по мнению Борисичева, это поможет вернуть украинским предпринимателям крупный рынок сбыта.

"Неподконтрольные территории – очень большой рынок сбыта. Когда наши предприниматели его лишились, они стали меньше платить налогов и были вынуждены сокращать рабочие места", – отметил он.

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Во-вторых, наладив поставки товаров на оккупированные территории, Украина сможет пополнить свой бюджет за счет тех дотационных средств, которые Россия выделяет на ОРДЛО.

"Мы знаем, что РФ дотирует те территории. А значит – нам выгодно поставлять туда товар и выводить их дотационные деньги к нам в бюджет. К примеру, РФ может завести миллиард долларов и потом вывести через своих предпринимателей в Ростове-на-Дону тот же миллиард, да еще с надбавочной стоимостью. А важно, чтобы эти деньги частично выводились на территорию Украины под видом товарообменных отношений", – пояснил Борисичев.

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Активист также обратил внимание, что проживающие в ОРДЛО люди ограничены в информационном плане.

"Когда они приходят в магазин, а прилавки пустые, им говорят, что Украина не пускает товар. И как после этого люди, которые голодают или у которых нет возможности что-то купить, будут относится к Украине?" – подчеркнул он.

Супермаркет МОСТ в Донецке, август 2018 года

Супермаркет МОСТ в Донецке, август 2018 года

twitter.com/kotbarboss

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как стало известно 5 июня, соответствующее предложение стороны должны обсудить на следующем заседании ТГК.

Однако уже 6 июня на пресс-конференции Леонид Кучма заявил, что никакой "экономической блокады" территорий ОРДЛО нет, а существуют лишь "временные ограничения по перевозке грузов".

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