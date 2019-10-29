'Гривня может укрепиться': эксперты объяснили, каким будет курс доллара в 2020 году

В Украине эксперты прогнозируют, что курс доллара в 2020 году будет колебаться в районе отметки 27 грн/$.

В то же время существуют условия, при которых гривня может укрепиться выше этого уровня, сообщает "Апостроф".

"Это и открытие рынка земли, и прозрачная приватизация, и нормальный запуск концессионного законодательства, и, конечно же, судебная и налоговая реформы – то есть, все, что было запланировано", – заявил аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, в этом случае, возможен инвестиционный бум, который перекроет дефицит внешнеторгового баланса даже при рецессии мировой экономики.

Эксперт Максим Пархоменко также не исключает более оптимистического сценария для гривни.

Он отметил, что курс во многом будет зависеть от размера учетной ставки Национального банка, а также от сотрудничества с Международным валютным фондом.

"В случае, если мы подпишем договор с МВФ (по новой программе), можно ожидать притока средств в наши бонды и роста объемов экономики и это позволит гривне укрепиться до отметки в 24 грн/$", – резюмировал Пархоменко.

Эксперты прогнозируют, что курс доллара в 2020 году будет колебаться в районе отметки 27 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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