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29 октября • обновлено в 05:00
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"Гривня может укрепиться": эксперты объяснили, каким будет курс доллара в 2020 году

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В Украине эксперты прогнозируют, что курс доллара в 2020 году будет колебаться в районе отметки 27 грн/$.

В то же время существуют условия, при которых гривня может укрепиться выше этого уровня, сообщает "Апостроф".

"Это и открытие рынка земли, и прозрачная приватизация, и нормальный запуск концессионного законодательства, и, конечно же, судебная и налоговая реформы – то есть, все, что было запланировано", – заявил аналитик Андрей Шевчишин.

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По его словам, в этом случае, возможен инвестиционный бум, который перекроет дефицит внешнеторгового баланса даже при рецессии мировой экономики.

Эксперт Максим Пархоменко также не исключает более оптимистического сценария для гривни.

Он отметил, что курс во многом будет зависеть от размера учетной ставки Национального банка, а также от сотрудничества с Международным валютным фондом.

"В случае, если мы подпишем договор с МВФ (по новой программе), можно ожидать притока средств в наши бонды и роста объемов экономики и это позволит гривне укрепиться до отметки в 24 грн/$", – резюмировал Пархоменко.

'Гривня может укрепиться': эксперты объяснили, каким будет курс доллара в 2020 году

Эксперты прогнозируют, что курс доллара в 2020 году будет колебаться в районе отметки 27 грн/$

Эксперты прогнозируют, что курс доллара в 2020 году будет колебаться в районе отметки 27 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют НБУ доллар евро
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