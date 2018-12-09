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''Грабила напару с мужем'': вдова Захарченко вляпалась в громкий скандал

11.2тЧитать материал на украинском

Вдову главаря "ДНР" Александра Захарченко Наталью обвинили в неуплате налогов в "бюджет" за аренду помещений для сети магазинов "1-й Республиканский".

Такая информация поступила от автора телеграм-канала "КараулЪ". По его данным, Наталья Захарченко фактически управляла сетью магазинов на оккупированной территории Донбасса.

"Выгодное было дело, многомиллионные обороты. И, самое главное, отсутствие арендной платы и минимизация налогов", - написал он.

При этом в комментариях жители так называемой "ДНР" вступились за вдову террориста и указали, что она якобы находится на "передовой".

В ответ на это автор "Караула" призвал террористку уплатить налоги и востановить справедливость.

Наталья и Александр Захарченко

Наталья и Александр Захарченко

novosti.dn.ua

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''Наташа станет ''батей''! В "ДНР" нашли применение вдове Захарченко

"Пусть вдова Захарченко возместит недоимку по аренде и налогам за 4 года в бюджет "ДНР" и управляет магазинами дальше. Это миллионы. Она же не платила налоги и аренду, тем самым грабила напару с мужем русских людей, пока из мужа и героя лепили для российского зрителя. Разве это справедливо? А если нет, то ее нужно просто судить. Я считаю, что об этом надо говорить", - заключил он.

''Грабила напару с мужем'': вдова Захарченко вляпалась в громкий скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре террористы "ДНР" для поднятия боевого духа у боевиков привезли на передовую якобы вдову Захарченко. Однако, в сети усомнились, ту ли женщину показали народу.

Напомним, Захарченко был убит при взрыве в Донецке 31 августа. 2 сентября прошла церемония прощания с террористом.

В ответ на это Наталья Захарченко пообещала отомстить за убийство мужа. Такое заявление она сделала на "передовой".

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Теги
Новости ДНРналоги
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ай-я-яй, как теперь ватным быдлоросам объяснить, что "герой" Быдлороссии Захараст, обычное чмо, которое наживалось на войне тупо отжав чужой бизнес и оформив все на жену
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О! У кого-то за Наташу на обозе подгорело.)
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Не та уде, Наташа, не та. Давать приходится по команде, конечно, но увы - возвраст, когда передком уже не откупишься. Нет Зарерченко, гниет себе в земле, без ушей, и никто не заступиться теперь, за честную давалку. Ее бы грохнуть вслед за ватным чучелом, но оставив ее в живых - получили намного больше веселья.
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