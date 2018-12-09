''Грабила напару с мужем'': вдова Захарченко вляпалась в громкий скандал

Вдову главаря "ДНР" Александра Захарченко Наталью обвинили в неуплате налогов в "бюджет" за аренду помещений для сети магазинов "1-й Республиканский".

Такая информация поступила от автора телеграм-канала "КараулЪ". По его данным, Наталья Захарченко фактически управляла сетью магазинов на оккупированной территории Донбасса.

"Выгодное было дело, многомиллионные обороты. И, самое главное, отсутствие арендной платы и минимизация налогов", - написал он.

При этом в комментариях жители так называемой "ДНР" вступились за вдову террориста и указали, что она якобы находится на "передовой".

В ответ на это автор "Караула" призвал террористку уплатить налоги и востановить справедливость.

Наталья и Александр Захарченко novosti.dn.ua

"Пусть вдова Захарченко возместит недоимку по аренде и налогам за 4 года в бюджет "ДНР" и управляет магазинами дальше. Это миллионы. Она же не платила налоги и аренду, тем самым грабила напару с мужем русских людей, пока из мужа и героя лепили для российского зрителя. Разве это справедливо? А если нет, то ее нужно просто судить. Я считаю, что об этом надо говорить", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре террористы "ДНР" для поднятия боевого духа у боевиков привезли на передовую якобы вдову Захарченко. Однако, в сети усомнились, ту ли женщину показали народу.

Напомним, Захарченко был убит при взрыве в Донецке 31 августа. 2 сентября прошла церемония прощания с террористом.

В ответ на это Наталья Захарченко пообещала отомстить за убийство мужа. Такое заявление она сделала на "передовой".