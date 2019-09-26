"Готовы к двум вариантам": Филатов озвучил свое видение бюджета-2020

В горсовете Днепра готовы не только к "оптимистическому" варианту бюджета Украины на 2020 год, но и к "пессимистическому".

Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире программы “Грани” на 34 телеканале.

“Проблемы в принятии бюджета возникали и при прошлой власти, и при нынешней. Днепр, как бюджетообразующий город, часто хотят “ограбить” люди из Киева. Хотя, это не только наша проблема. Это проблема всего местного самоуправления. Если мы говорим об “оптимистическом” сценарии, то мы можем остаться в показателях этого года. А при “пессимистическом” у нас собираются забрать акцизы, не давать нам финансирование на оплату преподавателям. Есть проблемы с вопросом реверсной дотации, есть проблемы с земельным налогом”, – отметил Филатов.

Борис Филатов 34.ua

"По подсчетам мэрии, если Рада проголосует бюджет с плохим раскладом для Днепра, то городской бюджет развития Днепра будет равен порядка 2 миллиардов гривен. Соответственно, обслуживать кредиты на закупку троллейбусов, обновление транспорта, для запуска электробуса на Приднепровск город не сможет. Останутся деньги только для того, чтобы “плиточку ложить и цветочки сажать”, – рассказал городской голова.

Филатов подчеркнул, что в горсовете пытаются решать проблему.

"Мы, вместе с Ассоциацией городов, ведем конструктивные переговоры с Минфином и Кабинетом министрів. Буквально вчера мне позвонили и сказали, что при главе Верховной Рады будет создан Совет по местному самоуправлению. Вчера наш заместитель по финансам Миллер присутствовал на бюджетном комитете Рады. Депутаты, которые избраны в Днепре по мажоритарным округам, также обеспокоены происходящим", – уверен чиновник.

Мэр Днепра, также, подчеркнул, что, пока, в проекте бюджета на 2020 год не предусмотрены средства на реконструкцию аэропорта “Днепропетровск”. И все, что остается делать городскому голове, депутатам и общественности – максимально привлекать внимание власти к этому вопросу.

Представить местный бюджет в мэрии смогут, как только будет известен бюджет государственный. Однако, бюджетный процесс в стенах горсовета уже запущен.

“Сейчас распорядители средств написали бюджетные запросы. Все они, естественно, на колоссальные цифры. Например, Департамент парков и рекреации написал бюджетный запрос на 900 миллионов гривен. Но таких денег у нас не будет даже в случае “оптимистического бюджета”. Если он будет таковым, то мы продолжим развивать транспортную инфраструктуру, будем “идти во дворы”. То есть, заниматься ремонтом дворов многоэтажек и внутриквартальных дорог. К концу года мы должны сделать порядка 100 дворов”, – сказал Филатов.

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