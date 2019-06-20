"Надо избавиться!" Зеленский озвучил планы на масштабную приватизацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит масштабную приватизацию и отмечает, что государству не нужны непрофильные активы.

Такое заявление он сделал на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". "Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - сказал Зеленский.

В то же время украинский президент пообещал уважать и защищать независимость Национального банка Украины.

Как указано, Зеленский уже отменил 167 президентских указов, в том числе о штрафных санкциях за нарушение кассовой дисциплины.

"Наша команда в Администрации президента также не теряет времени – мы провели полную инвентаризацию указов президента – того, что невозможно было вынести из администрации", - сказал он.

В частности, речь идет об установлении штрафов за нарушение кассовой дисциплины, ограничений для нотариусов на установление цен за свои услуги, а также запрета использования иностранной ткани для пошива школьной формы, уточнил президент.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24 июля 2018 года официально запустили процесс малой приватизации.

16 января Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации на 2019 год.

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