Госфинмониторинг представил сборник типологических исследований

Государственная служба финансового мониторинга при поддержке Антикоррупционной Инициативы Европейского Союза (EUACI) издала Сборник типологических исследований, проведенных в 2017 году.

Исследования освещают результаты работы подразделения финансовой разведки Украины и других участников национальной системы финансового мониторинга по выявлению современных схем и методов, которые используют преступники для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передает пресс-служба ведомства.

В издании рассмотрены наиболее распространенные в 2017 году тенденции и схемы отмывания средств и финансирования терроризма. В частности, приведены примеры реальных дел, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма, касались рисков использования наличных и рисков терроризма и сепаратизма.

Новости Госфинмониторинг усилил сотрудничество с нотариальной сообществом Украины

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, комментируя обнародование типологических исследований, обратил внимание на то, что прошлый год ознаменовался проведением оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) в рамках 5-го раунда и утверждением отчета по результатам такой оценки.

При проведении оценки национальной системы финансового мониторинга экспертами MONEYVAL было акцентировано внимание на рисках широкого использования наличных и финансирования терроризма. Поэтому Госфинмониторингом, вместо одного годового типологического исследования, обеспечено проведение двух, где приведены основные методы и схемы, с помощью которых преступники и преступные группировки переводят безналичные средства в наличные и осуществляют финансирование терроризма (сепаратизма).

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский также поблагодарил Антикоррупционной Инициативе Европейского Союза (EUACI) за содействие в публикации и переводе этих типологий английском языке.

Новости Госфинмониторинг Украины за год выявил махинации почти на 60 млрд грн

Подготовленные Госфинмониторингом при участии других государственных органов и частного сектора, типологические исследования пригодятся работникам субъектов первичного и государственного финансового мониторинга, правоохранительных, разведывательных и судебных органов, а также научным работникам и практикующим специалистам в сфере финансового мониторинга.

Как сообщал "Обозреватель", ранее председатель Госфинмониторинга представил публичный отчет.