Госфинмониторинг представил сборник типологических исследований

Государственная служба финансового мониторинга при поддержке Антикоррупционной Инициативы Европейского Союза (EUACI) издала Сборник типологических исследований, проведенных в 2017 году.
Исследования освещают результаты работы подразделения финансовой разведки Украины и других участников национальной системы финансового мониторинга по выявлению современных схем и методов, которые используют преступники для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передает пресс-служба ведомства.
В издании рассмотрены наиболее распространенные в 2017 году тенденции и схемы отмывания средств и финансирования терроризма. В частности, приведены примеры реальных дел, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма, касались рисков использования наличных и рисков терроризма и сепаратизма.
Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, комментируя обнародование типологических исследований, обратил внимание на то, что прошлый год ознаменовался проведением оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) в рамках 5-го раунда и утверждением отчета по результатам такой оценки.
При проведении оценки национальной системы финансового мониторинга экспертами MONEYVAL было акцентировано внимание на рисках широкого использования наличных и финансирования терроризма. Поэтому Госфинмониторингом, вместо одного годового типологического исследования, обеспечено проведение двух, где приведены основные методы и схемы, с помощью которых преступники и преступные группировки переводят безналичные средства в наличные и осуществляют финансирование терроризма (сепаратизма).
Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский также поблагодарил Антикоррупционной Инициативе Европейского Союза (EUACI) за содействие в публикации и переводе этих типологий английском языке.
Подготовленные Госфинмониторингом при участии других государственных органов и частного сектора, типологические исследования пригодятся работникам субъектов первичного и государственного финансового мониторинга, правоохранительных, разведывательных и судебных органов, а также научным работникам и практикующим специалистам в сфере финансового мониторинга.
Как сообщал "Обозреватель", ранее председатель Госфинмониторинга представил публичный отчет.