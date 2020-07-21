Борьба с отмыванием денег в Украине: сколько завели дел за полгода 2020-го

В Украине за полгода 2020-го обнаружили 468 случаев возможного отмывания доходов полученных преступным путем.

Как сообщается на правительственном портале, Государственная служба финансового мониторинга передала все материалы в соответствующие правоохранительные органы. В указанных материалах сумма финансовых операций составляет 44,8 млрд гривен.

"Госфинмониторинг уделяет особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Так, в I полугодии 2020 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 97 таких материалов (19 обобщенных материалов и 78 дополнительных обобщенных материалов)" , – сказано в сообщении. В частности, речь идет о сумме 2,7 млрд гривен.

Отдельно подчеркивается, что принято 26 дел, касающихся финансирования террористической деятельности, сепаратизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в первом квартале 2020 выявили ряд финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег на сумму 14,8 млрд гривен.