Госфинмониторинг озвучил результаты работы в 2019 году

Государственная служба финансового мониторинга Украины в I полугодии 2019 года в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения подготовила 398 материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 млрд гривен, сообщает "Правительственный портал".

В Госфинмониторинге отметили, что уделяют особое внимание расследованием фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Новости Председатель Госфинмониторинга представил публичный отчет

В частности, в I полугодии 2019 года ведомство направило в правоохранительные органы 89 таких материалов (23 обобщенные материалы и 66 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления составляет 4,6 млрд гривен.

Кроме того, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в I полугодии 2019 года было направлено в правоохранительные органы 42 материала (из них 14 обобщенных материалов и 28 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

В Госфинмониторинге отметили, что уделяют особое внимание расследованием фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.

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