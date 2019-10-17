Госдолг Украины внезапно сократился на сотни миллиардов: названа причина

Укрепление гривны позволило сократить общий объем государственного и гарантированного долга более чем на 100 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, пишет UBR. Он также отметил необходимость корректировки заложенного в проекте государственного бюджета на 2020 год среднего курса гривны к доллару.

"За восемь месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга сократился на 101,3 млрд грн. Укрепление гривны привело к уменьшению долга на 144,3 млрд грн при превышении займов над погашением долгов на 43 млрд грн", – сообщил он.

По мнению чиновника, правительство должно повысить качество прогнозов макропоказателей, по которым оценивают параметры государственного бюджета, поскольку невыполнение бюджета происходит "именно из-за некачественных прогнозов и планов". К примеру, в бюджет на 2019 год был заложен курс, который существенно отличается от сегодняшнего, что привело к значительному недополучению доходов, отметил он.

"К сожалению, мы должны констатировать, что за девять месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов госбюджета. И это не удивительно, поскольку 40% объема доходов госбюджета обсчитываются с использованием курса гривны к доллару США или евро", – подчеркнул Пацкан.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал про то, что Ураина полностью выплатила долг МВФ по программе stand-by.

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