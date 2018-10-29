Гонтаревой грозит до 4 лет: против экс-главы НБУ откроют уголовное дело

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело в отношении бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой из-за процесса национализации ПриватБанка.

Причиной стало нарушение ею постановления НБУ №615 от 19 сентября 2015 года, сообщает UBR.ua.

По словам адвоката Ростислава Кравца, который выступил в качестве заявителя, речь идет о пункте, запрещающем НБУ предоставлять новые кредиты пока финансовая структура не вернула ему старые займы.

В частности, регулятор предоставил ПриватБанку заем в размере 15 млрд гривен еще до того, как он погасил ранее предоставленные 19 млрд гривен. Причем в этот момент банк был признан неплатежеспособным и в нем работала временная администрация.

"Чтобы в Минфине и Нацбанке не говорили о необходимости спасения крупнейшего банка страны, нужно соблюдать действующее законодательство. И, конечно же, нести ответственность за свои решения. В данном случае чиновники поставили себя выше закона и на лицо – нарушения статьи 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью и служебным положением, а также статьи 191 УК – растрата имущества" – сообщил Кравец.

Адвокат подчеркнул, что Гонтаревой грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Верховная Рада проголосовала за увольнение Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины.