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МирСпорт

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Гонтаревой грозит до 4 лет: против экс-главы НБУ откроют уголовное дело

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Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело в отношении бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой из-за процесса национализации ПриватБанка.

Причиной стало нарушение ею постановления НБУ №615 от 19 сентября 2015 года, сообщает UBR.ua.

По словам адвоката Ростислава Кравца, который выступил в качестве заявителя, речь идет о пункте, запрещающем НБУ предоставлять новые кредиты пока финансовая структура не вернула ему старые займы.

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В частности, регулятор предоставил ПриватБанку заем в размере 15 млрд гривен еще до того, как он погасил ранее предоставленные 19 млрд гривен. Причем в этот момент банк был признан неплатежеспособным и в нем работала временная администрация.

"Чтобы в Минфине и Нацбанке не говорили о необходимости спасения крупнейшего банка страны, нужно соблюдать действующее законодательство. И, конечно же, нести ответственность за свои решения. В данном случае чиновники поставили себя выше закона и на лицо – нарушения статьи 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью и служебным положением, а также статьи 191 УК – растрата имущества" – сообщил Кравец.

Адвокат подчеркнул, что Гонтаревой грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Верховная Рада проголосовала за увольнение Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины.

Персоны
Валерия ГонтареваРостислав Кравец
Место
Украина
Объекты
НБУНАБУ
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Дейман Алон
Дейман Алон
Валерия по кличке "стопка" много чего и кого может сдать, а самой первой сдаст свою давнишнюю собутыльницу - Рожкову, вот уж по кому тюрьма плачет, так это точно.
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Мир Миру
Мир Миру
Застав дурного богу молитись, то вiн i лоба розiб'е.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Вiдноситься до Р.Кравця.
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
+ конфискация !!! 4 года мало !
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