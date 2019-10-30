"Портить нервы": Гонтарева рассказала, будет ли подавать в суд на Коломойского

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не будет подавать иск в суд на миллиардера Игоря Коломойского.
"Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине", – сообщила она в интервью Радио НВ.
"Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Насчет чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы", – добавила Гонтарева.
Экс-глава НБУ отметила, что у нее "не хватит средств" на те судебные процессы, которые "заставит вести" Коломойский.
"Для Игоря Валерьевича Коломойского, наверное, судиться – это его профессиональная деятельность. Если вы посмотрите, на сегодня существуют 600 судов против Национального банка, Министерства финансов и нового ПриватБанка", – резюмировала Гонтарева.
Валерия Гонтарева заявила, что не будет подавать иск в суд на Игоря Коломойского
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
Позже в сети появились фото и видео из больничной палаты с пострадавшей Гонтаревой.
Кроме того, неизвестные в ночь на 5 сентября сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку Гонтаревой.
17 сентября в селе Гореничи под Киевом неизвестные сожгли дом Гонтаревой.
Коломойский положительно оценил номер "Квартала 95" о ЧП у Гонтаревой и жестко прошелся по экс-главе Нацбанка, призвав ее лечиться в больнице.
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