"Портить нервы": Гонтарева рассказала, будет ли подавать в суд на Коломойского

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не будет подавать иск в суд на миллиардера Игоря Коломойского.

"Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине", – сообщила она в интервью Радио НВ.

"Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Насчет чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы", – добавила Гонтарева.

Экс-глава НБУ отметила, что у нее "не хватит средств" на те судебные процессы, которые "заставит вести" Коломойский.

"Для Игоря Валерьевича Коломойского, наверное, судиться – это его профессиональная деятельность. Если вы посмотрите, на сегодня существуют 600 судов против Национального банка, Министерства финансов и нового ПриватБанка", – резюмировала Гонтарева.

Валерия Гонтарева заявила, что не будет подавать иск в суд на Игоря Коломойского

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